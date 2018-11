Ana María Aldón confesó que había sido ella misma la que había creado los diseños.Na

“Me afecta personalmente, me duele la traición, pero no puedo dejar a un lado el perjuicio que se ha hecho a mi trabajo”, confiesa a Look Emilio Salinas, diseñador del vestido de novia de Ana María Aldón, que ha levantado el hacha de guerra contra la esposa de José Ortega Cano. El modisto considera que no se ha cumplido el acuerdo verbal al que llegó con la sanluqueña antes de su boda. Un pacto que consistía en realizar y regalarle los dos vestidos que iba a lucir en su gran día a cambio de que apareciera una fotografía del diseñador en la revista Hola, publicación de la exclusiva del enlace. Un asunto que no está dispuesto a dejar pasar: “hablé con ella en su momento y no se ha producido ninguna rectificación por su parte. A partir de ahí, yo lo he puesto esto en manos de mis abogados, que serán los que decidan qué medidas tomar en el asunto”.

Este digital sacó a la luz -a comienzos del mes de octubre- el problema que había surgido entre Emilio Salinas y Ana María Aldón, pero todo se ha recrudecido aún más entre ellos. Este infortunio ha provocado todo un cisma en la relación que mantenía la mujer de Ortega Cano con el modisto, que asegura haber cortado de raíz su amistad con la gaditana. Ahora la situación ha tomado otro rumbo, por lo que el toledano quiere recuperar parte del trabajo realizado. “Pedimos el pago de los dos trajes. Trato con mimo a todas mis clientas, pero en esta ocasión el trabajo ha sido muy minucioso debido al cariño que nos unía. Es lo mínimo”.

¿Ha perdido el trabajo Ana María Aldón?

La amistad de la nueva mujer de José Ortega Cano y Emilio Salinas viene de lejos. Tras terminar sus estudios de diseño de moda, Ana María se incorporó -en periodo de prácticas- al taller del creador, con quien forjó una relación muy especial. Vínculo que se intensificó cuando ambos comenzaron a crear juntos una colección, un proyecto que no se ha materializado. “No ha trabajado para mí. Yo no la tenía dada de alta y desconozco en qué régimen trabaja. Ella ha hecho prácticas conmigo y hemos estado trabajando en una colección conjunta. Obviamente inicié este proyecto con ella por una cuestión de difusión mediática”, afirma el toledano, y añade: “la colección se ha parado. No voy a colaborar con una persona que no cumple su parte del trato. Ya ha recogido sus cosas de mi taller”.

Además de sentirse muy dolido por la traición personal que ha percibido por parte de Ana María, Salinas confiesa que este hecho ha tenido consecuencias nefastas para su negocio. “Se me han caído varias cosas. Yo tenía cosillas, trabajos que no han visto la luz dado que la publicidad con la que yo contaba no ha tenido lugar”. Una situación compleja en la que se unen sentimientos encontrados, dado que se quedan por el camino sueños profesionales y una bonita amistad. ¿Llegará a sentarse en los juzgados Ana María Aldón por este asunto? Habrá que esperar para despejar esta incógnita.