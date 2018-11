Sara Carbonero repasa los planes de su vida personal y de su carrera profesional mientras reside en Oporto, donde juega su pareja, Iker Casillas

Sara Carbonero empezó una nueva vida en Oporto desde que su pareja, Iker Casillas, emprendiese la aventura portuguesa tras su sonada salida del Real Madrid. Carbonero se acogió a una excedencia con Mediaset, después de ser una de las caras más reconocidas de la cadena por su papel como reportera y presentadora deportiva. Con el futbolista formó una familia que cuenta ya con dos hijos. Sobre la llegada de un tercer miembro y su futuro profesional en televisión, Sara Carbonero responde sin pelos en la lengua en esta entrevista.

En 2019 se te acaba la excedencia con Mediaset ¿qué tienes pensado hacer?

No lo sé, la verdad que intento no pensarlo. El tema de la excedencia no me agobia demasiado, como siempre digo, tengo muy buena relación con Mediaset. Hablo mucho con gente de allí y tampoco creo, y no sé, si dependerá mucho de mi excedencia que yo vuelva o no. Como no sé cuando voy a volver a España prefiero ir día a día. La excedencia acaba ahí, pero no sé. Ya os digo, hablamos bastante, se habla de proyectos, se habla de cosas, pero de momento, estoy bien así.

¿Te gustaría hacer algo de moda como lo que hiciste en Divinity?

La moda me gusta, pero no sé si para dedicarme a ello a nivel periodismo. Me encanta hacer este tipo de cosas, todas las colaboraciones que estoy haciendo este año que me aportan mucho, me gusta saber de moda, pero sinceramente me sigue tirando mucho más el deporte y el informativo. El directo o el formato un poco más informativo.

Ten cuidado porque mira el pedazo cambio que se ha hecho con Toñi Moreno y Emma García

Yo creo que cuando estás en la tele tienes que ser muy consciente de eso, a mí me encantan, las conozco a las dos y seguro que va a defender fenomenal lo que les toca ahora, pero yo eso siempre o he dicho y con Isabel lo he comentado, es un mundo bastante… no es que sea pasajero, pero un día estás en un sitio y al día siguiente puedes ni siquiera estar. Hay que ser consciente de ello, yo creo que si estás en la tele es porque te gusta el periodismo y te gusta tu profesión, y tienes que estar preparado para cualquier cambio.

En cualquier caso, si te dijeran que ahora mismo no tiene hueco, tú tienes tu faceta empresarial con Slowlove.

Sí, pero vamos, yo quiero seguir haciendo periodismo, si Paolo me dijese eso, seguiría con lo que estoy haciendo ahora, seguiría colaborando para Elle, seguiría intentando hacer entrevistas, que es lo que más me gusta o escribir. La faceta empresarial está ahí, me encanta, pero necesito un poco de lo mío.

¿Una nueva maternidad?

¿A ti no te animaría ir a por el tercero

Lo he dicho ya ocho millones de veces, lo vuelvo a responder, me gustaría, me gustaría tener el tercero, pero no sé si ahora o cuando venga. Pero que yo ya le llevo dos de ventaja (risas).

A lo mejor es muy atrevido decir que te gustaría el tercero porque ahora por la edad que tienen tus niños, tú ya empiezas a ser algo más independiente ¿no da pereza

No, mi pequeño tiene dos años. Yo creo que hay tiempo para todo y tampoco creo que la edad que tengan nuestros hijos nos tenga que marcar los años que se tienen que sacar, yo creo que cuando vengan, pero yo creo que aún estoy en momento pañal. Al ser también Martín algo más independiente, me dejaría más tiempo para un bebé

Y tu amiga Isabel Jiménez ha anunciado que estaba embarazado.

Sí, yo lógicamente lo sabía hace mucho tiempo, súper feliz por ella. A mí me lo contó el mismo día que lo supo ella, es como una hermana y es un niño al que todos estamos esperándole con muchas ganas. Ella va a ser una súper mamá porque con mis hijos ya lo ha demostrado.

¿Le has dado consejos de madre primeriza?

No, todavía no, aún está en el embarazo, hablamos mucho y yo le cuento mis agobios de la edad que tienen ahora mis hijos, pero aún es pronto, además el primer embarazado es algo único y yo creo que es algo que tiene que ir disfrutando cada etapa sin pensar en lo que viene después, así que estoy deseando verla y verle la tripita.