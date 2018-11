Kiko Matamoros no se corta con su defensa a Makoke en ‘Gran Hermano VIP’

Tras la nominación de Makoke, Kiko Matamoros ha salido en defensa de su ex de una manera muy peculiar en sus redes

Makoke es una de las nuevas nominadas para salir de la casa de Guadalix en ‘Gran Hermano VIP 6’. El concurso de Makoke ha sido muy polémico entre la audiencia, algunos destacan que la ex de Kiko Matamoros es ‘un mueble’ mientras otros la acusan de astuta. Lo cierto es que su ex no ha dudado en defender a la modelo con uñas y dientes. Prueba de ello es la imagen con la que ‘contestó’ a los espectadores que la quieren fuera del concurso. “Para todos los que habéis pedido y pediréis la salida de Makoke”, escribió acompañado de una imagen de una niña haciendo un corte de mangas y el teléfono para expulsar a El Koala.

El Koala, gran enemigo de Makoke y de Kiko

Uno de los favoritos de la audiencia es sin duda El Koala. El músico malagueño y Miriam Saavedra han formado un poderoso dúo que resiste frente al famoso ‘sexteto‘. Makoke ha visto como El Koala la señala a la hora de criticar a sus compañeros. Kiko, por su parte, ha atacado duramente al músico fuera de la casa debido a los insultos que, a su juicio, El Koala realizó contra su ex mujer. ¿Saldrá Makoke de la casa de Guadalix tras esta nominación?

Kiko, contra todos

Matamoros se ha enfrentado a una semana repleta de polémica. Con los rumores de su vuelta como colaborador a ‘Sálvame’ presente, el ‘defensor del espectador’ protagonizó varios enfrentamientos en su intervención. Su mala relación con Belén Esteban llevó a la colaboradora estrella del programa a rechazar estar presente cuando Kiko Matamoros acuda. Lydia Lozano recibió la reprimenda del ex agente televisivo por su comportamiento con la madre de María Jesús Ruiz, mientras que el resto de colaboradores se puso de lado de Lozano.

Por si fuera poco, la visita de Verdeliss al plató de ‘Sálvame’ provocó un intenso cara a cara entre Matamoros y la youtuber, a consecuencia del concurso y del comportamiento de Verdeliss con Makoke. Finalmente, Matamoros deseó un gran embarazo a la de Pamplona.