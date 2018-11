El ex Míster Universo reconoce delante de la hija de la tonadillera que se besaron bajo la manta. Omar Montes se derrumbó en directo y con los ojos en lágrimas abandonó el plató de GH VIP.

Los giros inesperados son una seña de identidad de GH VIP. El reality más famoso de la televisión consigue sorprender a la audiencia semana tras semana. Isa Pantoja y Asraf Beno tenían una cuenta pendiente. Tras la expulsión de Omar Montes, el ex Míster Universo admitió que se había besado con la hija de Isabel Pantoja. Isa, que lleva meses negando la mayor, quiso entrar de nuevo en la casa de Guadalix de la Sierra para sentarse frente a frente con Asraf y dejar clara su posición: “debajo de la manta hubo cariño pero no besos”. La versión del modelo fue completamente distinta.

Cuando Asraf entró en el confesionario, Isa ya le estaba esperando. Al principio todo fue cordialidad. Se puede incluso decir que hubo nerviosismo por ambas partes y hasta cierta atracción no resuelta. Pero en el cara a cara todo se torció. La hija de Isabel Pantoja llegó dispuesta a limpiar su honor y aunque le dio vueltas al tema, quiso dejar bien claro que nada extraño había pasado bajo la manta. Asraf, al sentirse acorralado fue tajante: “no voy a quedar como un mentiroso. Isa y yo nos besamos”. En ese momento, las buenas palabras y los buenos gestos por parte de la joven terminaron. Consciente de todo lo que estaba en juego, la hermana de Kiko Rivera se mostró indignada: “ahora me creo lo que me decían: eres un montajista y un interesado”.

Las lágrimas de Omar Montes

Mientras tanto, en el plató de GH VIP, la tensión crecía por momentos. Jorge Javier Vázquez quiso seguir ahondando en la cuestión: “¿pero al final que pasó? Con tus palabras no has sido clara, Isa”. La hija de la tonadillera volvió a repetir su versión, mientras Asraf defendió la suya. Junto al presentador, Omar Montes parecía no dar crédito. El cantante, que mantiene una relación de ida y vuelta con Isa se mostró desconcertado y muy confundido. Tal fue la presión, que decidió abandonar la gala, con lágrimas en los ojos.

Techi, presente también en la gala, protagonizó otro de los momentos tensos de la noche. El cuarto elemento de esta historia de amor y traición quiso intervenir, y tras la negación por parte del presentador, salió bastante enfada del plató. Poco tiempo después volvió a la gala, al igual que Omar, que aceptó a regañadientes que Isa se quedara a pasar la noche en la casa de GH VIP, celebrando su fiesta de cumpleaños. Lo que pasó realmente entre Isa y Asraf sigue siendo un misterio.