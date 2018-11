El gran sueño que Belén Esteban todavía no ha podido cumplir

Belén Esteban, la colaboradora estrella de 'Sálvame', está en una gran momento tras su compromiso, pero todavía hay un sueño que se le resiste

Belén Esteban está exultante. La noticia de su boda con su querido Miguel, que se celebrará el próximo 22 de junio, copó todos los titulares. Después de una relación de cuatro años Belén pasará por el altar para sellar su compromiso con “el hombre de mi vida“, según ha declarado en varias ocasiones. Consolidada como la colaboradora estrella de ‘Sálvame’, Belén Esteban vive un dulce momento. La presión de la fama ya no hostiga a su hija, que vive en Reino Unido alejada de los focos, principal preocupación de la madrileña. Una realidad de ensueño que está empañada por un deseo que se le resiste. Los rumores siempre han existido, pero nunca se han transformado en verdad. Al menos hasta este viernes 8 de noviembre, día en el que la de San Blas cumple 45 años.”Todos los veranos es lo mismo. Yo soy tripona. Es verdad que parece que tengo tripa de embarazada, pero no lo estoy. Me encantaría, pero no”, contestó hace un año Belén Esteban a la noticia de su supuesto embarazo. La colaboradora ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de ser madre nuevo junto a Miguel. “Si viene bienvenido sea lo he dicho muchas veces aquí, sería maravilloso”, afirmó Belén al ser preguntada por Jorge Javier Vázquez hace unas semanas sobre la posibilidad de casarse embarazada.

Ha reconocido que emplear métodos de fertilidad es una opción, pero su estado médico supone un handicap: “soy diabética y me da miedo”. Su enfermedad condicionaría el posible embarazo, ya que sería de ‘alto riesgo’ e implicaría un seguimiento aún más exhaustivo. Pese a todo, Belén Esteban no pierde la esperanza aunque entiende su situación. “Si viene, pues me volvería loca, me encantaría, pero si no puede ser, no puede ser”, asumió ‘la princesa del pueblo’ en confesiones con sus compañeros.

Miguel, el hombre ideal con el que quiere volver a ser madre

El joven conductor de ambulancia, Miguel Marcos, conoció a Belén Esteban de una accidente y particular manera. Su vehículo de emergencia fue el encargado de recoger a Esteban, que había sufrido una subida de azúcar. Las chispas saltaron y poco a poco se empezó a forjar su relación. 12 años de diferencia separan al futuro matrimonio, algo que no ha supuesto un impedimento. El momento más complicado de la pareja fue la confesada infidelidad que Miguel realizó con una anónima camarera mientras Belén Esteban concursaba en ‘Gran Hermano VIP’. Una ruptura que se dejó atrás, con la confianza renovada, ‘la princesa del pueblo’ volvió con Miguel. “Me ha cambiado la vida”, llegó a decir Belén.

Lo cierto es que su futuro marido ha sido una pieza fundamental en la vida de Belén Esteban en sus peores momentos. Miguel se convirtió en el mayor apoyo en la guerra judicial y personal que la colaboradora ha mantenido con Toño Sanchís, su ex representante y mano derecha.