Todo sobre la deuda económica que le reclaman al actor Adrián Rodríguez

Esta semana ha salido a la luz la deuda que ha contraído Adrián Rodríguez con una amiga del pasado. Aquí todos los detalles.

“Bueno esta historia va dedicada a mi querido Adrián Rodríguez. Como ya sabéis en la vida nos podemos encontrar con todo tipo de personas ¿verdad? Él se lleva una buena guinda porque cuando nadie se acordaba de él, antes de ‘Supervivientes’ yo con toda mi buena fe intenté ayudarle a remontar. Le dejé dinero (sin que él me lo pidiera) (…) Ya solo queda que dé una parte, nada que ver con el total, pero bueno es mi dinero“, así comenzaba su denuncia pública Elo Cortés, expretendienta de ‘Mujeres, hombres y viceversa’.

La joven se mostraba completamente indignada con el actor después de que este no se hubiera hecho cargo de la deuda que había contraído con su entonces amiga: “Después de estar medio año detrás de él para que me lo devolviera me dijo que era una pesada. No me da la gana regalarle nada a este PERSONAJE. Me ha bloqueado“. Unas palabras que han provocado que este digital quiera saber más sobre este enfrentamiento que se ha trasladado a las redes sociales y del que el intérprete no se había pronunciado.

Mientras ella ha rehusado hacer declaraciones a este medio, Look se ha puesto en contacto con el representante de Adrián y en todo momento trata restar importancia a este asunto. De hecho, asegura haber hablado con el exsuperviviente, quien relata que esta deuda era de un importe de 220 euros y que ahora tan solo le debe “20 euros”. Aunque el joven es consciente de que hizo mal en no saldarla, así como en ignorar a Elo, no le gusta convertirse en noticia por este asunto. Según el representante, ya han decicido finiquitar la polémica y el dinero ya está abonado.