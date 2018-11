Un día después de que se realizara la tercera autopsia a Mario Biondo, Raquel Sánchez Silva fue fotografiada en Madrid.

A comienzos de esta semana la familia Biondo vivió un complicadísimo momento. El entorno del italiano, Mario Biondo, tuvo que enfrentarse una vez más a la exhumación de su cadáver con el fin de realizarle una tercera autopsia que esclarezca los motivos de su fallecimiento. Según sus progenitores no se suicidó, sino que fue asesinado. Aunque hasta dentro de 60 días no se conocerán los resultados definitivos de este análisis que busca aportar luz a este polémico caso, los padres de Mario se encuentran esperanzados, tal y como revelaron a Look. Pero, ¿cómo está viviendo esta etapa la que por entonces era su mujer, Raquel Sánchez Silva? Look publica este jueves en primicia las imágenes que demuestran que la presentadora vive ajena a todo lo que está sucediendo en Italia.

Instantáneas que fueron captadas un día después de que tuviera lugar la tercera autopsia a Biondo. Este mismo martes la conductora del programa televisivo ‘Lo siguiente’ fue vista con uno de sus mellizos en la capital, dejando ver de este modo que continúa con su día a día y trata de mirar hacia adelante. Raquel no ha cambiado su rutina y así lo revela que ella misma acudiera con su pequeño a un ambulatorio en el que su hijo tenía cita con el pediatra. Estaba seria, lució un outfit muy sport con el que trató de pasar desapercibida con su pequeño y no estuvo acompañada por su actual marido y padre de sus hijos, el productor audiovisual Matías Dumont.

Sin embargo, el asunto de Mario Biondo no es el único que le ha traído una vez más a la palestra mediática. Y es que en el terreno profesional la presentadora no se encuentra en su mejor momento, pues a pesar de que presenta la nueva apuesta televisiva de TVE desde hace unos días, la audiencia no es la esperada.

Guerra abierta con la familia de Mario Biondo

Aunque Raquel Sánchez Silva ha preferido no pronunciarse sobre este asunto, lo cierto es que la familia del que fuera su pareja, Mario Biondo, ha arremetido contra ella. “Nunca presionó para que se hicieran las investigaciones adecuadas. Es más, se opuso legalmente por dos veces a nuestra solicitud de apertura del caso en España y al recurso subsiguiente (…) No vi a Raquel llorar por mi hijo”, dijo Santina, madre de Biondo, para La Vanguardia.