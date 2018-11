Anuar, hermano de Asraf, también estuvo invitado Kiko Rivera, único representante de la familia Pantoja

La fiesta de cumpleaños de Isa Pantoja ha estado plagada de grandes momentos. La peruana se ha llevado a algunos de sus amigos a la discoteca Blackhaus, a las afueras de Madrid, para vivir una noche inolvidable. Amor Romeira, Maestro Joao, Rafa Mora, Anuar y… ¡Omar Montes! El exnovio (o novio) de Chabelita llegó de los últimos a la cita y despejó la incógnita sobre su presencia o no en un día importante para Isa. Los vaivenes que da su relación hacen complicado el seguimiento de su relación sentimental. Solo ellos saben en qué momento están. El cumple estuvo amenizado por la música en directo de Kiko Rivera, que quiso estar al lado de su hermana y se puso delante de los platos. Eso sí, evitó posar en el photocall ante los medios.

Isa Pantoja venía tras protagonizar la enésima bronca con Omar Montes y se le notó en su rostro: “Intento estar contenta, pero ahora me animare porque como esta mi hermano, me hace mucha ilusión. El está en representación de mi familia que no ha podido estar, por motivos que me los reservo pero se que les encantaría estar aquí, desveló. Sobre la presencia del trapero, que llegó poco después con amigos, la joven confiaba en que se produjese: “No sé por qué lo hablé con mi hermano, en un principio estaba invitado y no he vuelto a tener contacto tras lo sucedido hoy”.

A Isa le costaba apostar por alguien que un día le da una de cal y al siguiente dos de arena: “Sí bueno, me he quedado bien con lo mío”, dijo antes de marcharse a toda prisa para eludir preguntas incómodas de la prensa, pidió un deseo para su cumpleaños: “Seguir teniendo a mi familia y a mis amigos a mi lado, y a mi hijo”.

Omar Montes: “He venido porque la quiero”

Pero su gran sorpresa estaba por llegar. Con algo de demora, Omar apareció en la discoteca junto a unos amigos y atendió a la prensa: “Es un día importante en la vida de Isa. No todos los días se cumplen 23 añitos, no podía faltar”. Sobre los motivos para decidir aceptar la invitación, Omar declaró que “me ha hecho venir el cariño que la tengo más que otra cosa. Como la quiero, vengo. Aunque tengo que madrugar y no debería estar aquí, pero por ella he venido, así que espero que lo valore”. De quien no quiso opinar fue de Aneth, la íntima amiga de Chabelita. Sobre el incendiario polígrafo que protagonizó el pasado sábado se limitó a decir que “tenía mis motivos”.

El Maestro Joao tiene un gran cariño por la peruana y por eso no quiso perderse la fiesta de celebración. Vino con regalo en mano y se atrevió a pronosticar el futuro de Omar y Chabelita: “Espero que la relación dure muchísimo por la relación que tengo con ellos, pero no creo que sean el uno para el otro. El hombre del futuro para Isa esta por venir. A ella le encanta, le gusta. En el momento en el que está la cosa plana, él la busca y participa en ello”, a lo que añadió: “A él no le reconozco, era como un niño pijo. Creo que la música le hizo separarse de muchas personas. Es un niño bueno, pero con la vocación de ser canalla”. Joao vaticinó que a Isa le “vienen momentos buenos”,a la par que negó ver a la cantante “enamorada ni con ganas”.

Chabelita Pantoja y Omar Montes viven montados en una montaña rusa de emociones. La joven trató de explicar hace unas horas en ‘El programa de Ana Rosa’ en qué punto estaba su relación: “Hemos tenido un acercamiento a raíz de mi hermano. Yo no confiaba en él. Mi hermano me dijo que confiara en él. Yo me acerco más y todo perfecto. Yo quiero mucho a Omar, me hace gracia, no es mal chaval. No sé qué le pasa. Yo he estado muy enfadada con él. Sé que lo del polígrafo ha estado mal, pero yo le quiero. Eso sí, tengo miedo de que me vuelva a fallar. Sé que Omar ha hecho muchas cosas, pero luego ‘me camela’”, argumentó.

Este jueves noche está previsto que se produzca la segunda celebración por su cumpleaños, visitando la casa de ‘GH VIP’ y protagonizando un reencuentro muy esperado con Asraf, tras su edredoning cuando Isa todavía concursaba: “Voy a ir a celebrar mi cumpleaños en ‘GH VIP’, y trataré de hablar con Asraf a solas. Hay cosas que no me han gustado de él. Le he cogido mucho cariño, pero he estado mucho tiempo fuera y hay cosas que no me han gustado”, dijo en el programa de Telecinco.

Anuar es el hermano de Asraf y durante las últimas fechas se le ha visto muy cercano a Chabelita, hay quien dice que incluso han dormido juntos. El joven también fue invitado a la discoteca capitalina donde no habló de su vínculo con la cumpleañera, pero sí de su relación con Montes: “Es un terreno calentito. Un día bien, y otro día discutiendo. No sé lo que

hay, pero amor no hay”. No hay duda de que la vida sentimental de la exconcursante de GH VIP es puro rock & roll.

