Eugenia Osborne se emociona al recordar el fallecimiento de su hija

En el año 2013 dio a luz a sus mellizas de manera prematura y tras seis meses de embarazo La empresaria es madre de tres hijos

Cuando tan solo tenía 27 años, Eugenia Osborne se tuvo que enfrentar a uno de los momentos más complicados de su vida. Cuando estaba embarazada de seis meses, dio a luz de manera prematura a sus mellizas, perdiendo a una de las niñas unos días después. Una situación muy complicada que sucedió hace ya cinco años pero que la hija de Bertín Osborne todavía no ha superado del todo y que, como es normal, se le siguen humedeciendo los ojos cuando la recuerda.

El pasado miércoles, la joven habló por primera vez de aquella época durante un evento de Dodot, que ha creado unos pañales para niños prematuros, un buen gesto del que ha querido formar parte participando como madrina. “Me contaron este proyecto y luego me dijeron que lo iban a donar a los hospitales. No tengo palabras para describir lo agradecida que estoy”, dijo durante el acto, en el que recordó que sus niñas pesaron al nacer “750 y 800 gramos, que luego perdió y se quedó en 610”. “Ese momento lo guardé en una cajita y ahí se ha quedado. Por eso a veces cuando me sacan el tema no puedo evitar emocionarme. Es un tema con el que todavía no he lidiado ni quiero”, confesó sobre la pérdida de una de sus hijas.

Acompañada de la mujer de su padre, Fabiola Martínez, Eugenia confesó que “desde el primer momento yo sabía que iba a tener dos bebés prematuros porque me ingresaron con riesgo de parto”. A pesar de ello, los médicos lo intentaron todo y la empresaria estuvo seis días ingresada sin poder moverse hasta que no pudo más. “Una de las niñas nació por parto natural porque era la que se había encajado, pero la otra lo hizo por cesárea. Tardé dos días en poder verlas porque me costaba levantarme porque estaba muy débil y con mareos. Hasta que al tercer día me llevaron en silla de rueda a verlas”, contaba muy emocionada y sin poder evitar llorar al recordarlo.

A pesar de todas las dificultades, Eugenia asegura que se siente muy “afortunada” cuando mira a su hija. “Es una niña que está sanísima, pero fuera de lo normal, no se pone enferma nunca, es súper lista, rápida, ágil, divertida, buena. Me considero muy afortunada. No paran de decirme que es una luchadora, y yo no le quito el mérito, sigue aquí porque fue una niña muy fuerte. Pero luchadora fue la otra porque a pesar de todas las dificultades, lo intentó”.

Fabiola, sentaba enfrente de ella, no podía evitar emocionarse al recordar a la pequeña fallecida. “El día que nos dejó, la recuerdo a ella muy emocionada y recuerdo su abrazo. La verdad, ella en parte había pasado por lo mismo que yo”, explicó la mujer de Bertín, que también dio a luz a uno de sus hijos cuando estaba embarazada de seis meses y sabía por lo que estaba pasando. La relación de ambas mujeres es ahora envidiable, pero Eugenia confesó que no siempre fue así y es que sus primeros momentos juntas fueron complicados: “Yo era adolescente, imagínate, no es nada fácil. Pero gracias a ella, que es un amor y aguantó tela, aguantó muchos enfados, tenemos ahora una familia muy unida. Confío en ella al 100%, le dejo a mis niños siempre que puedo. La quiero muchísimo, nos lo pasamos fenomenal, es muy divertida”.