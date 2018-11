Este viernes Dani Mateo actuará en Ciudad Real en el Teatro Quijano, pero lo hará con unas condiciones especiales que Look conoce.

En tan solo unas horas Dani Mateo (39) aparecerá en una función como nunca antes lo había hecho y lo hace una semana después de utilizar la bandera de España para sonarse los mocos -de manera literal-en ‘El Intermedio’. El humorista se enfrentará este viernes a las 9 de la noche a su público, pero lo hará ‘blindado’ tras la polémica. Después que varias marcas publicitarias decidieran romper los contratos que tenían con el catalán y de que se descubran sociedades instrumentales para supuestamente evadir impuestos, tal y como ha publicado Okdiario, Dani acude al Teatro Quijano de Ciudad Real. Estará con Raul Cimas y José Juan Vaquero, los dos compañeros junto a los que actuará en un show que promete acaparar todas las miradas, pues reinará la tensión en todo momento. Prueba de ello que, según ha podido saber Look en exclusiva, el catalán acuda con escolta a la actuación.

Dani Mateo utiliza la bandera de España para sonarse la nariz https://t.co/KKYiNjRFZ1 pic.twitter.com/7J5KalFoDb — Antonio (@Antoniooo551) 1 de noviembre de 2018

Sin embargo, la seguridad privada no estará con él solo en la entrada a la sala, sino que está previsto que la primera fila esté reservada para este personal durante toda la obra. No será el único detalle que tendrá lugar en esta función y así lo demuestra que se pretenda que haya carteles que impidan la entrada de banderas al recinto, así como de símbolos políticos. Información que maneja este digital después de que este jueves a última hora de la tarde el Olympia de Valencia, lugar en el que actuaba Dani Mateo el próximo 23 y 24 de noviembre, haya decidido cancelar la actuación. Tras los mensajes de crispación hacia el humorista la empresa propietaria ha determinado que no se celebre la función.

Aunque su sketch no es la única razón por la que Dani Mateo ha sido criticado en los últimos días. Este miércoles el humorista acusó a sus guionistas de todo lo sucedido a través de un tweet que terminó borrando minutos después, pero no pudo evitar que este desafortunado comentario fuera captado por varios seguidores y que terminara copando titulares. Mientras que este asunto es uno de los más debatidos en redes sociales, las mismas en las que piden su boicot, un sindicato de la Policía ha denunciado al cómico “por su ofensa a España y por cometer dos delitos tipificados en el Código Penal”.