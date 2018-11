Recriminó la actitud irrespetuosa de los amigos de Isa Amor Romeira dice que Aída fue expulsada tras tirarse de los pelos y pegarse con Kathy, la defensora de Miriam en GH VIP 6

Isa Pantoja celebró su cumpleaños la noche de este miércoles con una fiesta organizada en ‘Blackhaus’, una de las discotecas que más de moda está en Madrid. Amor Romeira, Rafa Mora, Anuar, Omar Montes y demás amigos se reunieron para festejar el 23 aniversario de la peruana. Pero lo que pretendía ser un agradable rato en compañía de seres queridos acabó convertido en una desagradable escena repleta de tensión. Los bailes y la música dieron paso a una fuerte discusión. Aída Nízar y Kathy, la defensora de Miriam Saavedra en GH VIP, tuvieron un encontronazo y acabaron tirándose “de los pelos” y “pegándose”, según palabras de Amor Romeira a ‘Outdoor’ de Telecinco. Además ha confesado que Aída acabó expulsada de la sala, pero no así Kathy. Un cumpleaños que fue de todo menos feliz para la hija de la tonadillera.

¿Qué pasó en realidad? Para conocer la otra versión del conflicto este digital se ha puesto en contacto con la propia Aída Nízar, quien se ha explayado contando a LOOK cómo se desarrollaron los acontecimientos bajo su punto de vista: “Estaba con mis amigos en la discoteca por otro lado diferente al de Isa Pantoja, disfrutando y pasándolo bien, tomando agua que es lo único que bebo. De repente veo cómo algunos de los que estaban con ella comienzan a faltarle el respeto en términos muy despectivos, haciendo gestos obscenos y metiéndose con su aspecto físico. No sabía ni quiénes eran, solo sé que una de ellas tenía una voz muy chirriante”, refiriéndose a Kathy.

Aída se acercó para pedirles que dejaran de hacerlo y recibió un “no te metas donde no te llaman”, pero a ella no le importó porque en palabras suyas: “Estoy orgullosa de protegerla porque tengo vocación de ayudar al más débil e Isa Pantoja es una persona vulnerable, manipulable, muy sensible y no voy a permitir que se humille a alguien sensacional”.

Aída Nízar: “No voy a permitir que se humille a Isa Pantoja”

Según Aída Nízar, algunos de los acompañantes de Chabelita “se acercan a ella por puro interés, son gentuza, yonkis de la televisión que solo quieren aprovecharse (…) pero nadie habla de que es una mujer generosa, buena…”, dice la vallisoletana. Lo que niega rotundamente es la versión de Amor Romeira: “No hubo ninguna pelea más allá de la discusión. Me fui de la discoteca para evitar polémica, que es lo que ellos querían. No necesito ni quiero que se hable de mí por esto”. Aída va más allá y desvela que “Marta Riesco, reportera de Telecinco y buena amiga de Isa Pantoja, acabó llorando y Chabelita yéndose de su propio cumpleaños. Es el riesgo que corres cuando te juntas con escombros humanos”, sentencia la exconcursante de ‘GH VIP 5‘.

Un país rendido a Aída Nízar

Protagonista de alguna que otra polémica, Aída Nízar ha encontrado la horma de su zapato (y viceversa) en Italia. Adora el país transalpino y este la idolatra, un ‘amor correspondido’ y que ella misma confirma a este medio: “Ahora mismo estoy en la cumbre, he llegado aquí con mucho esfuerzo y porque lo valgo. No necesito que se hable de mí por este tipo de cosas (refiriéndose al cumpleaños de Isa Pantoja) porque ocupo todas las portadas de Italia”.

Un ejemplo que ilustra la tremenda influencia y cariño que ha cosechado Nízar en el país mediterráneo son los datos de una encuesta acerca de las personalidades televisivas más queridas en Italia. La colaboradora ocupa un honorable segundo lugar. Ahora, quiere permanecer alejada de todo aquel foco mediático que implique controversia.