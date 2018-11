Así afronta Naím Thomas las consecuencias de su denuncia pública

El cantante ha denunciado el impago de una productora teatral con la que ha trabajado.

“No tengo miedo, mis padres me enseñaron a no tenerlo. En mi carrera jamás he tenido ningún problema. No me destaco por el escándalo, pero lo que está pasando me parece un desprecio a los profesionales que nos dedicamos a esto”, dice Naím Thomas a Look tras su denuncia pública. El que fuera uno de los concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ hace escasas horas se rebelaba en Instagram contra los productores de ‘Rouge Fantastic Love’, musical que protagonizaba junto a su excompañera Gisela en el Teatro Apolo de Barcelona y del que no ha percibido el sueldo que le correspondía. “Me deben un sueldo, algo más de 3.000 euros. Lo mío es una minucia, lo que me ofende es el hecho de que han dejado a muchas personas del equipo (actores, técnicos, bailarines, personas de promoción…) sin cobrar. Mi situación económica no es dramática, pero hay personas que no están igual que yo”, confiesa a este digital.

Aunque ahora este asunto ha salido a la luz, este problema viene de lejos. Algunos de los integrantes del reparto intentaron realizar un acto de conciliación, reunión a la que los responsables de la producción no acudieron. A partir de ahí, los afectados decidieron emprender una lucha legal colectiva con la intención de recuperar lo que económicamente les pertenece. “La medida que vamos a tomar ahora es continuar con la demanda que hemos interpuesto ocho de las personas que estamos afectadas. Lo siguiente es que les llegue la citación para juicio”, afirma Naím Thomas, que quiere dejar clara su intención a la hora de hacer público este asunto: “lo hago porque me indigna el trato que se nos ha dado. Vivimos de esto y hay gente a la que se le debe mucho dinero”.

Las consecuencias a su denuncia

A pesar de que él afirma no tener miedo, sí que en su publicación habla de aquellos que temen posibles represalias. Pero, ¿se refiere a su compañera Gisela?, ¿ella está siendo víctima también de un supuesto impago? Mientras este digital ha intentado ponerse en contacto con la catalana sin éxito, Naim Thomas relata revela en qué situación se encuentra la intérprete. “Gisela ha cobrado. Ha facturado de otra manera que el resto, dado que ella es empresaria y es una cosa totalmente respetable”, revela Thomas. Se confiesa con cautela y a la vez se muestra descontento con la actuación de los empresarios: “que unos cobren y otros no no me parece justo. Ellos dieron por finalizado nuestro proyecto y comenzaron otro. Yo no puedo entender que se comience una nueva obra y se deje sin pagar a los de la anterior. Decían que era para recuperar dinero, pero todavía estamos esperando”.

Sus palabras han tenido consecuencias y así se refleja en el comunicado que ha emitido Ethika Global Entertainment, promotora de la obra y que habla en nombre de Manuel Noguerón Resalt y Juan Miguel Sánchez Arrufat. En este afirman haber interpuesto acciones judiciales contra Thomas por haberlos señalado “falsamente”, un tema escabroso por el que Naím ha vuelto a verse bajo el foco mediático.