Lecturas desvela la que, sin duda, será la noticia de semana, la infanta Cristina está preparando su divorcio de Iñaki Urdangarin y ya habría visitado a un abogado. Además, la modelo Marisa Jara, que fue operada hace unas semanas de un tumor, confiesa en las páginas que era maligno y que no podrá ser madre.

Mejores noticias lleva Hola esta semana y es que Ana Boyer anuncia que está embarazada de su primer hijo, que nacerá a finales de abril. Una alegría, la de ser padres, que ya han experimentado Carlota Casiraghi y Dimitri, que se han dejado ver con su bebé recién nacido.

Semana cuenta otra exclusiva, la primeras palabras de Paula Echevarría tras conocerse la relación de su ex, David Bustamante y Ares Teixidó: “La vida sentimental de David no me importa”. Además, desvelan las claves del éxito de Eva González y recopilan las imágenes de la boda de Gwyneth Paltrow.

Gustavo Gonzalez se enfrenta a las preguntas de Kiko Hernández, a quien desvela en Diez Minutos cómo fue su detención policial y explica la relación que mantiene con su exmujer y sus compañeros de ‘Sálvame’. Cuentan también que Terelu Campos tendrá que volver a ser operada del pecho y la última cita de Aitana y Miguel Bernardeau.

El protagonista de ‘Elite’ aparece también en la portada de Cuore, que muestra en exclusiva el secreto del cuerpo del actor. Por su parte, la revista Love descubre los secretos de la nueva figura de Kate Middleton y el momento más feliz de Rosanna Zanetti y David Bisbal.