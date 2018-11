Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian que esperan su primer hijo

La abogada cree que el bebé nacerá en Madrid o Doha

No ha pasado ni un año desde que Ana Boyer y Fernando Verdasco se dieran el “sí, quiero” en la paradisíaca isla de Mustique, en el Caribe, y ya están preparados para dar el siguiente paso, convertirse en padres. Una noticia, que según cuenta la propia Ana a ‘Hola’, les ha hecho muy felices. Se enteraron a finales de agosto en Estados Unidos, donde se encontraban con motivo de U.S. Open y, desde entonces, habían guardado el secreto, contándoselo sólo a sus más allegados.

Embarazada de tres meses, la abogada reconoce que al principio tuvo un poco “de malestar”, pero que ahora se encuentra mejor. “Tengo bastante sueño, eso sí. Por lo demás todo bien. No hemos tenido ningún susto ni ninguna preocupación. Todo normal”, reconoce en la revista. La llegada de un hijo cambia la vida de cualquiera, pero más la de la joven pareja, que viven como unos auténticos nómadas desde hace unos años por la carrera deportiva de Verdasco. Un futuro cambio que todavía no se ha producido, pero que Ana no descarta, eso sí, hasta llegue seguirán “como siempre, de torneo en torneo”.

El nacimiento del niño se espera para finales de abril, por lo que podría coincidir con el cumpleaños de Boyer, que cumple 30 años el próximo 18 de abril, “sería un regalo buenísimo”, reconoce sobre esta posibilidad. Con medio año por delante para hacer planes, la pareja tiene todavía muchas cosas que decidir, como el nombre la criatura. Sobre el nombre no tienen nada decidido y es que todavía no saben si será niño o niña, lo que sí tienen claro es que “en principio no nos gusta repetir los nombres de los padres”, por lo que elegirán algo diferente a “Ana y Fernando, pero ya veremos.

La noticia no solo les ha alegrado a ellos, sino también a sus familias. Será el primer nieto para los padres de Fernando Verdasco, que “están encantados”, al igual que Isabel Preysler, con más experiencia en eso de ser abuela. El futuro bebé se llevará muy poco con sus primos, los hijos de Enrique Iglesias y Ana Kournikova, apenas un año y medio que seguro que les convertirá en amigos. “Están monísimos los dos“, asegura Ana sobre los mellizos, a quienes vio por última vez el pasado mes de septiembre.