Naím Thomas denuncia en las redes sociales que lleva meses sin cobrar

Bueno, hoy es el día. Hoy terminamos “Rouge Fantastic Love”. Hoy, la que ha sido mi otra familia durante unos meses terminamos con toda la energía y la ilusión del primer día. Quiero agradecer a @ricardreguant en primer lugar su confianza en mi, ha sido bonito, en un musical, poder tocar el piano y cantar. Son dos de mis pasiones, sin duda. Ha sido un placer para mi que todo ello haya sido rodeado de una excelente compañía con una humanidad y una generosidad como pocas de las que he conocido. Empezamos por el cuerpo de baile/coro que han librado mil y una batallas, empezando por la capitana… qué digo capitana, ella es Generala @vanessa_gdlt haciendo rompecabezas por distintas lesiones… Una auténtica artista que comanda un grupo de una calidad humana y profesional fuera de lo normal como @elenarueda98 @tammyfox25 @vanh_brito @martarteta @belenmarcosanegon @csilvasegarra @lorenasantiagoaran @gracielamonterde @martinacolethehole sois magníficas! Felicidades a todas por vuestro corazón, vuestro trabajo, profesionalidad y talento. Quiero agradecer ENORMEMENTE también, a un grupo de actores que nos hemos llevado maravillosamente a los que tengo ganas de reencontrar muy pronto y que con el paso de las funciones hemos logrado estar mucho más unidos. Os echaré de menos @tonivinals @fedordepablos @ferrangonzalez1 @ferrancastells #benjamíconesa @elfamosodelaeolia @javierenguix Gracias por darlo todo y por entregarnos y arroparnos los unos a los otros en escena no importa la forma. También quiero dar las gracias, porque ella es única, lo hago por separado. @giselaoficial. Mi gis, cuántos años, cuántas veces, cuántas funciones hemos hecho y a cada día que pasa te quiero aún más. Te lo he dicho mil veces, eres mi hermana de distinta madre. He llegado contigo a un nivel de confianza y cariño que decirte “te quiero” se ha quedado pequeño… Espero que podamos seguir creando momentos para inventarnos palabras nuevas que definan lo que es esta preciosa amistad. Señores, hoy voy a darle el último abrazo a Erik Satie. Hoy terminan muchas cosas para mi, muy importantes. Como dicen: “Al final, todo sale bien. Y si no sale bien, es que no es el final” Feliz Final 😢❤️