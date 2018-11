Secuestran a la nieta de Gabriel García Márquez y piden un rescate de 4,3 millones

La familia del escritor Gabriel García Márquez vive en una agonía constante desde el pasado 20 de agosto, cuando la sobrina nieta del famoso escritor desapareció sin dejar rastro cuando salía de la finca bananera que gestiona en el departamento de Magdalena, en Colombia. Durante más de 77 días han vivido en la agonía por saber qué fue de Melisa Martínez García (34), nieta de Jaime García Márquez, hermano del Nobel. “No se sabía nada de Melisa hasta hace pocas horas, cuando las autoridades confirmaron que un grupo de delincuentes, que aún no se identificó, pidió una suma millonaria por su rescate”, ha explicado el periodista Pedro Ruiz al canal NTN24.

El pasado miércoles los secuestradores decidieron mandar un comunicado, aliviando así a la familia, y pedir cinco millones de dólares, unos 4,3 millones de euros, a cambio de ponerla en libertad. Si bien todavía no hay pistas sobre qué grupo está detrás del delito, las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de un caso de delincuencia común y que los asaltantes no habrían elegido a Melissa por ser familia del Nobel de literatura.

#NoOlvidamos 😔Van 48 días del secuestro de Melissa Martínez García Entre Santa Marta y Zona Bananera. A pesar que las autoridades ofrecieron $50 millones de pesos de recompensa por información que dé con su paradero todavía no se sabe nada de ella. 👇 pic.twitter.com/okMJNdLGWh — Código Prensa (@Codigo_Prensa) 9 de octubre de 2018

Además de su familia, sus jefes se han tomado muy en serio la desaparición de la joven y es que no quieren que relacionen el negocio con actividades delictivas. Por ello, han optado por aumentar la seguridad para que no vuelva a suceder “Esto no deja de preocuparnos. Es un secuestro y es delicado. No es el robo de una motobomba o de un aspersor”, ha contado uno de ellos al diario ‘El Heraldo’.

A pesar de la notoriedad del caso, lo cierto es que ha pasado bastante desaparecido y la única reacción que se ha filtrado es la de su madre, Mónica García, que el pasado cuatro de septiembre pedía a través de sus redes sociales: “Por favor, le pedimos a las personas que la tienen que no le hagan daño, que le permitan regresar a su casa”. Desde ese momento las autoridades pensaron que lo mejor era llevar el tema con discreción y no fue hasta finales de octubre cuando se supo que la policía había conseguido ponerse en contacto con los secuestradores. “Este es un caso que ha sido bastante difícil. En las dos únicas llamadas que se han recibido pidieron cinco millones de dólares. Hay un grupo especial en función de rescatar sana y salva a esta persona”, dijo por aquel entonces el general Fernando Murillo.

También se han sumado a la búsqueda de Melisa varios políticos colombianos, que han llamado a la colaboración ciudadana para encontrar a la joven ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos colombianos, unos 28.000 euros.