La presencia de Omar Montes en los platós de Mediaset suele acabar en disgusto para el clan Pantoja y su última aparición en Sábado Deluxe no ha sido la excepción. El novio ‘intermitente’ de Isa Pantoja se sometió al polígrafo para esclarecer algunas de las informaciones sobre su relación con la familia de la tonadillera. Y, en esta ocasión, lo que ha revelado la máquina de Conchita afecta de lleno a Kiko Rivera, ya que pone de manifiesto un supuesto acuerdo entre Omar Montes y el hermano de Chabelita para que se reconciliasen como pareja. Todo ello a espaldas de Isabel Pantoja, quien no ve con buenos ojos al artista de Carabanchel. No te pierdas la brusca reacción de Kiko Rivera tras conocerse esta presunta ‘traición’.