Chabelita habla, a escondidas, con Julián Muñoz: el gran mazazo de Isabel Pantoja

La joven podría seguir teniendo contacto con el ex edil de Marbella.

La apacible relación que mantiene Isabel Pantoja con su hija podría llegar a a su fin. Desde que Chabelita fue expulsada de GH VIP la tonadillera ha estrechado lazos con la joven, una nueva etapa marcada por la armonía que podría no perdurar en el tiempo. El programa ‘Sálvame’ ha sacado a la luz el testimonio de Mayte Zaldívar, que revela la que para muchos es ‘la gran traición’ de la hija de la artista a su madre. “Mayte puede demostrar que Chabelita y Julián Muñoz continúan teniendo contacto”, decía José Antonio León tras hablar con la exmujer del que fuera alcalde de Marbella.

“Julian Muñoz la sigue queriendo mucho y ella le tiene un cariño que no se borra así como así. Era una cría y él tenía carencia de sus propias hijas, algo que fue su culpa, por eso se volcó con la niña”, aseguraba la concursante de Supervivientes 2018, que añadía: “sé que la niña le quiere mucho a él, y sé que ellos tienen contacto. Ella lo niega porque está con su madre, es lógico”. Maite Zaldívar asegura que entre su exmarido y la hija de la artista existe un cariño que no se ha disipado con el paso del tiempo, un asunto que podría molestar, y mucho, a la tonadillera. “Podría demostrar que han estado hablando en el último mes”, aseguraba Kiko Hernández, una afirmación que Anabel Pantoja -presente en el plató- negaba rotundamente.

Lo cierto es que pese a las graves desavenencias que existieron entre Isabel Panrtoja y Julián Muñoz, la joven ha mantenido públicamente que su convivencia con el ex de su madre fue una de las etapas más felices de su vida. “En la entrevista que me concedió antes de entrar en GH VIP reconoció que su época más feliz fue la que pasó en Marbella. Chabelita se sentía segura cuando vivía con Julián”, decía Mila Ximénez apoyando la versión de Mayte. ¿Verdad o no? Esa es la cuestión que podría remover, una vez más, los cimientos de la finca Cantora.