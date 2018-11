Las cinco preguntas a las que Verdeliss tendrá que enfrentarse

La expulsión de Verdeliss provoca un cambio de panorama en la casa de Guadalix, pero la youtuber tendrá que enfrentarse a las preguntas más complicadas

Verdeliss ha sido una de los personajes más importantes de ‘Gran Hermano VIP 6‘. Su elección fue una sorpresa, ya que su experiencia en la casa de Guadalix es su primera incursión en el mundo de la televisión. Pero después de dos meses de concurso, el público se ha enamorado de la youtuber de Pamplona, siendo la primera expulsada que recibe una enorme ovación a su llegada a plató. En frente, uno de los grandes favoritos y su mejor amigo en la casa, el Koala, que acabó vencedor del duelo. Pese al cariño de la gente, todavía hay varias cuestiones a las que Verdeliss tendrá que enfrentarse cuando se siente junto a Sandra Barneda en el debate de ‘GH VIP’ de esta noche.

El baile con el sexteto en el peor momento de su amiga Miriam

El sextete (Makoke, Mónica Hoyos, Tony Spina, Suso, Aurah y Ángel Garó) había logrado su objetivo, Miriam Saavedra, el Koala y Verdeliss eran los tres nominados y uno de los tres favoritos del público sería expulsado de la casa de Guadalix. Era el peor momento de Miriam, terriblemente hundida. Fue entonces cuando el 24Horas explotó, en medio de todo, Verdeliss se acercaba al sexteto para bailar con ellos. Un gesto que fue interpretado por parte del público como una terrible traición. Más tarde, Verdeliss ha permanecido al lado de Miriam en sus últimos días en la casa. ¿Qué dirá la youtuber sobre la supuesta traición?

La polémica de la leche

Verdeliss lo dejó muy claro: “Cada uno en su conciencia”. Makoke y Ángel Garó habían bebido de la leche semidesnatada que, especialmente, el programa provee a la youtuber debido a su embarazo (y que repone constantemente sin ningún tipo de límite). Ellos aseguraron haberlo hecho sin querer, pero Verdeliss no les creyó. “Se ve claramente…”, dijo con cara de circunstancia.

Críticas por ‘vender’ su embarazo

Si hay algo que ha recibido críticas en el concurso de Verdeliss ha sido el tema de su embarazo. Desde el primer momento, se hizo mucho hincapié en que se trataba de la primera embarazada que participaba en el concurso de Gran Hermano. Las redes sociales dudaban en muchos casos si Gran Hermano VIP era un lugar adecuado para vivir un embarazo. La ecografía en directo fue el momento álgido de las críticas, que acusaron a Verdeliss de ‘vender’ su estado de gestación.

Su convivencia con Ángel Garó

No tuvo ningún tipo de reparo en pronunciar el nombre “Ángel Garó” cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó con quién no volvería a convivir en una casa. Verdeliss ha tenido los momentos más duros de su estancia con el cómico gaditano, de hecho, llegó a llorar tras una bronca debido a las albóndigas con queso que había preparado el artista. ¿El motivo? Verdeliss no podía comer queso sin pasteurizar y Ángel Garó no vio con buenos ojos sus peticiones.

¿Una estratega nata?

Lo cierto es que las primeras críticas que despertó el concurso de la youtuber tuvieron que ver con sus acciones al inicio de ‘Gran Hermano VIP 6’. Fue la primera en acercarse a Miriam Saavedra, tras la repulsa inicial de sus compañeros (Miriam entró cuatro días después que el resto de concursantes). Parte del público interpretó el gesto como una estrategia.