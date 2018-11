El otro proyecto al que Toñi Moreno tendrá que renunciar

La gaditana dice adiós al programa de Telecinco.

La marcha de Toñi Moreno de ‘Viva la vida’ ha sorprendido a todos. En tan solo unas horas la gaditana se despedirá del formato que comenzó a presentar en mayo de 2017, una decisión tomada por la dirección de la cadena que se dio a conocer hace poco más de dos semanas. Será sustituida por Emma García, pero este no es el único proyecto al que Toñi tendrá que decir adiós tras su salida del magazine de fin de semana. Este digital se ha interesado por una de las iniciativas que más han ilusionado a la andaluza en los últimos meses: la colección de zapatillas del programa que, en más de una ocasión, se ha calzado la propia presentadora.

Este verano este espacio anunció este producto que llevaba el lema del programa y que, sobre todo, publicitaba la propia Toñi. Un negocio que nació después de que Toñi Moreno luciera cada sábado y cada domingo calzado plano y deportivo para presentar el programa, apostando así por la comodidad y naturalidad que tanto la caracterizan. Desde entonces, Toñi se ha convertido en la presentadora con zapatillas de la televisión, haciendo de esta prenda su seña de identidad. Aprovechando este hecho, Mediaset en colaboración con la firma Xyon Revolution, decidió crear una línea de deportivas compuesta por tres modelos con precios muy asequibles para clientes online. Sin embargo, con su salida del programa nadie sabía qué iba a suceder en el futuro con este proyecto, que a priori tan personalizado estaba en la figura de la andaluza. Por este motivo, Look se ha puesto en contacto tanto con Mediaset como con la fábrica que se encarga de hacer este producto.

“Las zapatillas son de ‘Viva la vida’. Es un producto del programa, no de Toñi Moreno”, dice Mediaset en conversación con este digital. “Toñi ha sido la embajadora de esta línea, ahora con la llegada de Emma será ella la persona que lo retome. No va a haber ningún cambio en el proyecto, sigue adelante”, afirman a este medio desde la cadena. Pese a que la vasca se convierte a partir de este fin de semana en la cara visible tanto del programa como de sus productos promocionales, revista y zapatillas, desde la cadena confirman que Emma no estará obligada a llevar la colección de calzado. Por otra parte, desde la fábrica Xyon Revolution, prefieren no dar más detalles sobre esta nueva etapa en la que Toñi dejará de estar presente.

Además, Toñi también dejará de ser rostro de la revista de ‘Viva la vida’. No obstante, en su nueva etapa en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ promete darle muchas alegrías, tal y como sucedió en el primer día de grabación esta misma semana. ¡Mucha suerte!