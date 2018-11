De Marisol a Pepa Flores, un amigo de la actriz relata su dura infancia

Una extensa investigación ha sacado a luz el pasado más oscuro de Pepa Flores, que fue víctima de abusos cuando era una niña

El escándalo está servido. Pepa Flores, mítica artista española que destacó durante su infancia como niña estrella bajo el nombre artístico de ‘Marisol’, sufrió numerosos casos de abusos. Así lo desveló la propia Pepa Flores en unas conversaciones de Francisco Umbral que ahora han salido a la luz por parte del medio ‘Vanity Fair’. Las conversaciones con el fallecido periodista tenían como objetivo la publicación de una biografía que contase toda la verdad. Episodios de abusos muy complicados, que incluían durísimas escenas vividas por Pepa Flores cuando apenas era una niña. “Me llevaban a un chalet del Viso con gente del régimen que me iban a ver desnuda”, dijo la ex actriz sobre la infancia que vivió.

Freddy, amigo de Pepa Flores, ha concedido una entrevista al programa ‘Socialité’ en el que ha repasado los peores momentos de la estrella. “Ella les veía y les oía hacer de todo”, ha confirmado sobre la dura situación a la que se tenía que enfrentar Marisol. Siendo niña tenía que aguantar como la mujer con la que dormía tenía relaciones sexuales con su novio. “Una niña desde los 12 años trabajando desde las cinco de la mañana, 24 horas al día, es un trabajo que hoy en día no se permitiría”, ha declarado el amigo de Pepa Flores sobre la complicada infancia que vivió la estrella infantil.

Las declaraciones más duras de Pepa Flores

“Me preguntó si me había hecho mujer… … Me metió mano por todo el cuerpo”, dijo Pepa Flores en una antigua conversación con la revista ‘Interviú’ sobre cómo un fotógrafo abusó de ella. Una entrevista que ahora ha vuelto a salir a la palestra tras la nueva investigación. Mientras tanto, Pepa Flores permanece ajena de los focos, alejada de la vida pública, la que fuera la actriz más famosa de España no parece dispuesta a hablar sobre el duro tema.