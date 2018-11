No es oro todo lo que reluce: lo que menos le gusta a Emma García de ‘Viva la Vida’

La drástica decisión de Mediaset de traspasar a Toñi Moreno y a Emma García en sus respectivos programas todavía causa conmoción

La noticia saltaba por los aires. Toñi Moreno abandonaba ‘Viva la Vida’ para ocuparse de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, mientras que Emma García se pondría al frente del magazine de fin de semana de Telecinco. Una polémica decisión que fue criticada en las redes sociales al entender que Toñi Moreno era relegada. Emma García recibía un cambio de aires tras diez años en el formato de citas, el paso al prime time de la tarde en fines de semana supune un importante paso en su carrera. Los mínimos históricos de ‘MyHyV’ llegaron incluso a un cambio de cadena entre Telecinco y Cuatro, Toñi Moreno será la encargada de liderar la nueva era del programa. Pero no es oro todo lo que reluce. Pese a que Emma García fue señalada como la ganadora del cambio, lo cierto es que la presentadora vasca no ve con tan buenos ojos ponerse al frente de ‘Viva la Vida’. ‘Jaleos’ señala que con su nuevo horario la presentadora no podrá viajar los fines de semana a su País Vasco natal, como acostumbraba a hacer en su etapa en ‘MyHyV’, una nueva dinámica que no ha sentado bien y que, según el citado medio, le ha provocado malestar.

La reunión con Paolo Vasile

Mucho se ha especulado por la debilidad que siente Paolo Vasile por Emma García, a la que considera una pieza fundamental en su elenco de presentadores. El medio digital señala que hace dos meses existió una reunión entre ambos porque Emma estaba “agotada” por el ritmo que estaba tomando ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ tras diez años en antena. La respuesta de Vasile fue tranquilizarla, dos meses después el cambio fue confirmado.

La vida familiar de Emma García es muy importante para la presentadora (lleva más de 20 años de relación con su marido y una hija en común) y sus viajes al País Vasco tendrán que ser ahora a lo largo de la semana. El próximo fin de semana, será su estreno en ‘Viva la Vida’, por su parte, Toñi Moreno ya ha grabado sus primeras experiencias con los ‘tronistas’. El tiempo dirá cómo responde la audiencia a los cambios.