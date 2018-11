Toñi Moreno ha terminado con 'Viva la Vida', casi un año y medio de programa que ha despedido con una jornada muy especial

Naturalidad, muchas risas y a aguantar las lágrimas. Así afrontó Toñi Moreno su tarde más especial en ‘Viva la Vida’. “Estoy un poco triste”, dejó caer durante el transcurso del programa la presentadora andaluza, que quiso vivir los últimos momentos de su etapa en el magazine de los fines de semana de la mejor manera. Era su último programa antes de que Emma García tomase las riendas de ‘Viva la Vida’. A partir de ahora, Toñi pasará a formar parte del equipo de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, donde presentará el programa. No ha sido hasta el último minuto cuando Toñi ha podido expresar todo lo que tenía dentro. “No es la primera vez que os cuento que cuando empezamos este proyecto yo estaba en un mal momento personal, había perdido a mi padre, había perdido la confianza en mi vida profesional”, ha repasado visiblemente emocionada Toñi. La presentadora ha recordado cómo surgió todo: “me llamaron y me dijeron que iban a apostar por mi, siempre he dicho que estaba muy agradecida. No había un nombre más bonito para un programa: ¡Viva la vida!”.

“Me habéis dejado ser yo, equivocarme, llorar, reír, os tengo que dar las gracias a los que estáis ahí, a mi equipo, me habéis enseñado a hacer televisión“, ha dicho Toñi, que se propuso no llorar delante de la cámara. “No todos los proyectos son iguales, es el proyecto de mi vida, gracias… gracias”, logró comentar la andaluza antes de recibir el ramo de flores de su equipo.

Según avanzaba la tarde, momentos muy especiales llegaron para Toñi. “Gracias por llegar a las 10 a la redacción y ser uno mas. Gracias por dejarme conocer a Toñi Moreno”, fue la dulce despedida que le dedicó su colaborador más alocado, Torito. Seguro que la presentadora echará de menos los bailes que se dedicaban el uno al otro domingo tras domingo. Mañana mismo, comienza su andadura en Cuatro con ‘MyHyV’.

Los mimos de sus colaboradores más pequeños

Nada más empezar su último día en el programa, Toñi Moreno ha recibido un caluroso abrazo de sus colaboradores más pequeños. Los niños que acostumbran a hacer las entrevistas más mordaces del programa. “Toñi, gracias por enseñarme que soñar es de valientes”, le dijo el pequeño David, ante una emocionada Toñi, que siempre se ha mostrado especialmente cariñosa con sus minicolaboradores. Arturo Fernández fue el último entrevistado por los reporteros más audaces de la época de Toñi Moreno en ‘Viva la Vida’.