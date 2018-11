La nueva ruptura entre Suso y Aurah que estalla en las redes

¿Estrategia? ¿Sentimientos? ¿Ruptura de verdad? Muchas especulaciones ha generado la nueva ruptura entre Suso y Aurah, promovida por la canaria

Suso y Aurah Ruiz no son pareja. No, no se equivocan, no es un dejabú, el romance por excelencia de Gran Hermano VIP 6 (la única sin contar los edredonings de Omar Montes y Techi Cabrera) forma parte del pasado y, parece, de manera definitiva. Tras haberlo dejado hace apenas 13 días por primera vez para luego reconciliarse de manera muy fogosa, Aurah ha decidido que ya es hora de acabar con su relación. Una etapa marcada por los besos, las caricias, las declaraciones de amor… Y los desencuentros. Insultos que luego eran cambiados por arrumacos pero que, finalmente, han desembocado en Aurah dejando a Suso, que no parece especialmente afectado por la decisión.

Acusada de estratega

Aurah ha sido duramente criticada por gran parte de la audiencia. Su reciente salida a los juzgados hacen sospechar a los espectadores acerca de que si la canaria habrá sido testigo del buen hacer que Miriam está recibiendo fuera de la casa. La realidad es que Suso está siendo uno de los grandes ‘villanos’ de Gran Hermano VIP para la audiencia y separarse de él podría ser una nueva estrategia de la canaria para permanecer más en el concurso de Telecinco. De momento, su acercamiento a Miriam es sospechoso.

Suso está flipando con el tremendo cambio de estrategia de Aurah…

Lo de Aurah sobrepasa lo surrealista…

Me da verguenza ajena.#SomosLaAudiencia2#SomosLaAudiencia3N pic.twitter.com/qTbpVylFnh — Compi 🇪🇸 (@Compi_83) 3 de noviembre de 2018

Suso, poco afectado

Los llantos de Aurah han sido consolados por Miriam y el Koala. Mientras tanto, Suso parece poco afectado tras haber sido dejado. Actitud que choca de manera frontal con los sentimientos que ha asegurado sentir por Aurah durante el concurso. “Yo a ti te quiero”, ha comentado en varias ocasiones. “Voy a hacer mi concurso solo”, es la nueva filosofía con la que afronta Gran Hermano Suso a partir de ahora.

Los celos han sido mayúsculos por su parte, su primera ruptura fue provocado por un ataque de Suso, que malinterpretó un halago casual de la canaria a Asraf por su “mirada penetrante”. “Vete a que te penetre con la mirada”, gritó, fuera de sí, Suso.