Rocío Carrasco, la persona que nunca esperabas ver en ‘La Voz’

El famoso talento show comienza una nueva temporada en España marcada por el cambio.

Aunque todavía no se conoce el estreno definitivo de la nueva edición de ‘La Voz’ en la pequeña pantalla, lo cierto es que es uno de los programas televisivos más esperados de la temporada. Al frente estará, por primera vez, la presentadora Eva González y, además, Paulina Rubio y Luis Fonsi serán dos de los cuatro coachs que forme equipo de nuevos talentos, grandes novedades que prometen dar mucho de qué hablar. Al igual que el primer programa que verá la luz en unos meses, pero del que Look posee todos los detalles, en exclusiva. Este digital ha podido saber que la grabación tuvo lugar este jueves 1 de noviembre en uno de los platós más grandes de que dispone la cadena en San Sebastián de los Reyes (Madrid), concretamente el mismo que acogió al mítico ‘Sorpresa, sorpresa’, y hasta allí se desplazó alguien que nadie esperaba. Esa persona es Rocío Carrasco. Sin embargo, muy pocos fueron testigos de esta visita imprevista.

Los nervios y la concentración reinaban en el set de grabación, mientras la hija de Rocío Jurado hacía acto de presencia en el estudio. El motivo no era otro que visitar a su gran amiga, la cantante Paulina Rubio. De este modo, la ‘chica dorada’ se estrenó por la puerta grande en su primer día de trabajo en ‘La Voz España’ y lo pudo hacer al lado de uno de sus grandes apoyos fuera de su tierra natal. Entre bambalinas las dos mujeres compartieron confidencias, todo ello durante los parones lógicos de la grabación de las ‘audiciones a ciegas’. Con un look muy sport y sin pretensión de llamar la atención, Rocío se mantuvo al margen del espectáculo siendo el camerino de la diva mexicana el lugar en el que ambas estuvieron juntas, lejos de todas las miradas. Después de unas horas, la hija de ‘La más grande’ decidió marcharse, no sin antes despedirse de su amiga. Tal y como ha podido saber este medio, Roció no quiso perder la oportunidad de encontrarse con la cantante durante su corta estancia en España, dado que la intérprete de ‘Ni una sola palabra’ está en plena promoción de su nuevo trabajo musical por Europa y Latinoamérica. No obstante, este encuentro sorpresa no aparecerá en la emisión de ‘La Voz’.

La relación entre Paulina y Rocío Carrasco viene de lejos. La actriz mexicana Susana Dosamantes, madre de Paulina, y Rocío Jurado se hicieron muy amigas cuando la chipionera comenzó a despuntar artísticamente en el continente americano. Una buena sintonía que provocó que entre sus hijas naciera un gran cariño, sentimiento que se ha perpetuado hasta el día de hoy. La ‘chica dorada’ y Rocío Carrasco se convirtieron en compañeras de correrías durante la adolescencia, lo que las ha unido hasta alcanzar la madurez. Una relación que las ‘hermanó’ en vida de Rocío Jurado y que se mantiene a flote.