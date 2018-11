Omar Montes y Isa Pantoja, crónica de una reconciliación anunciada

Omar Montes se sienta hoy en el plató de 'Sábado Deluxe' para someterse a un polígrafo en medio de una supuesta reconciliación con Isa Pantoja

“Estamos en negociaciones”, dijo Omar Montes con la pícara sonrisa que le empieza a caracterizar en sus ya habituales intervenciones televisivas. ¿Negociando el qué? Su regreso como pareja de Isa Pantoja. La relación se rompió tras el supuesto edredoning de la hija de Isabel Pantoja con Asraf durante su participación en ‘Gran Hermano VIP’. Poco después, Omar se ‘vengó’ de su ex protagonizando un breve pero tórrido romance con Techi, que había sido la mejor amiga de Isa en Guadalix. Parecía que los puentes estaban rotos, sin embargo, poco a poco hemos podido ver cómo el acercamiento entre los jóvenes era más que evidente. Muchas informaciones señalan que ya son pareja y esta noche Omar Montes se someterá al polígrafo para aclarar la verdadera situación sentimental que mantiene con la hija de Isabel Pantoja.

“Yo soy Omar Montes, músico“, ha declarado el joven de Pan Bendito en numerosas ocasiones. Lo cierto es que desde su noviazgo con Isa Pantoja, la presencia del cantante en televisión se ha visto muy incrementada. Los rumores sobre una posible novia oficial oculta, según desveló ‘Sálvame’, fueron rápidamente desmentidos por Omar, siempre muy activos en redes sociales. La buena relación que mantiene con su ex cuñado, Kiko Rivera, le ha valido para que el Dj interfiera a su favor con su hermana. Poco cariño, en cambio, despierta a Isabel Pantoja que, tal y como desveló la propia Isa, no entiende cómo su hija aguanta tras la traición de Omar con Techi en ‘Gran Hermano VIP’. ¿Verá Isabel Pantoja a su ex y/o futuro yerno por televisión? Quizás se lleve alguna sorpresa, porque si algo ha demostrado Omar es no tener pelos en la lengua para hablar sobre Cantora y sus andanzas con Isa en la casa familiar.

Si hay algo que no se le puede negar a Omar Montes es desenvolverse como pez en el agua frente a las preguntas de los periodistas. Frente al polígrafo, el cantante no podrá esquivar ciertas respuestas. Muchos dan por hecho que Isa Pantoja y Omar Montes son pareja desde hace semanas. Esta noche, se descubrirá la verdad.