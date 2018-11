Aitana, Cepeda y Bernardeau, juntos pero no revueltos, coincidieron en la gala de LOS40 Music Awards

Luis Cepeda, muy elegante, se presentó con una tímida sonrisa ante la alfombra roja de LOS40 Music Awards. Consciente o no, ayer coincidió con su ex, Aitaña Ocaña. El amor que surgió en la academia de Operación Triunfo 2017 no duró todo lo que sus fans esperaban. Tras meses de rumores de ruptura, la confirmación llegó hace apenas un mes con un tweet en el que el cantante gallego notificaba el fin de su noviazgo. Desde entonces, a ambos se les ha relacionado con diferentes personajes, algunos más mediáticos que otros. El último gran rumor en la vida de la cantante tiene nombres y apellidos. “Es un amigo”, insiste en decir la catalana cada vez que surge el nombre de Miguel Bernardeau. El hijo de Ana Duato es una estrella emergente por su papel en la serie ‘Élite’ o en la película ‘Ola de crímenes’. Casualmente, tras la publicación de diferentes imágenes donde se veía al actor y a la cantante compartir cócteles y confidencias, Miguel Bernardeau también acudió anoche al evento musical. Con apenas unos minutos de diferencia, Aitana, Bernardeau y Cepeda llegaban a la alfombra roja. El cantante gallego comentó que si “Aitana estaba bien”, él estaría bien. Mientras tanto, tanto la artista como el actor negaban que fueran algo más que amigos.

Los nervios de Aitana

Aitana se paró a atender a los medios visiblemente nerviosa. Motivos no le faltaban, la cantante de éxitos como ‘Teléfono’ actuaba esa noche acompañando a un cartel de la talla de David Bisbal o la estrella internacional Dua Lipa. Ataviada con un espectacular vestido rojo que dejaba ver su pierna izquierda por completo, Aitana solo comentó a las preguntas sobre Miguel que ese día no había hablado con él. Todo el mundo se hizo la gran pregunta. ¿Habría reunión entre Aitana, Cepeda y Bernardeau entre bambalinas?