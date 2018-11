El presunto hijo de Julio Iglesias saca a la luz el peor momento de su pasado

Javier Sánchez, presunto hijo de Julio Iglesias, ha revelado un momento que vivió durante su infancia y que, sin duda alguna, le ha dejado muy tocado.

La infancia de Javier Sánchez, presunto hijo de Julio Iglesias, nada tiene que ver con la que vivieron sus otros primogénitos. Al valenciano le tocó enfrentarse a momentos complicados hasta tal punto que en el instituto sufrió acoso tras conocerse la primera demanda de paternidad, presentada por su madre en los años 90. Así lo ha revelado él mismo en una entrevista concedida a ‘El País’. “Los acosadores suelen ir contra quienes son diferentes. Y yo lo era porque mi careto salía en televisión. No diría que fue la peor época de mi vida, porque cuando eres adolescente todavía no tienes muchas responsabilidades, pero fue dura. No es bonito ser famoso y pobre. La mía, al menos entonces, ha sido una fama incómoda”, ha dicho Javier.

Tras años batallando en los juzgados, Javier recuerda lo mal que lo pasó su progenitora, Edite Santos, tras años de lucha. “Yo era casi un niño. Lo que más recuerdo es el sufrimiento de mi madre, la sensación de tristeza que había en casa“. Además, Javier ha confesado que en su barrio en la década de los 90 tuvo que vivir situaciones muy difíciles. “A mí me atracaron muchas veces (…) Más que guerras con chavales de otros barrios, había guerras entre los que iban a unos recreativos y los que iban a otros. Yo nunca me metí, trataba de pasar lo más desapercibido posible”.

El día 31 terminó la cuenta atrás para su supuesto padre, Julio Iglesias. Ese mismo día los 10 días de plazo que el juez le dio a Julio Iglesias para decidir si acudía o no a realizarse las pruebas de ADN que determinarían si el valenciano es hijo biológico o no terminaron. En el caso de que la respuesta de Iglesias sea positiva y acceda, el juez le daría una fecha para someterse a las pruebas pertinentes. En el caso contrario, si se negase, se pondría en marcha una maquinaria que involucraría a su entorno familiar. Pase lo que pase, Javier ha revelado que “él está dispuesto a perdonar”.