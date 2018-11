Fallece el actor Álvaro de Luna, el famoso Algarrobo en la serie ‘Curro Jiménez’

Las series 'Sé quien eres' y 'Olmos y Robles' son sus últimos trabajos

El mundo del cine se despide este viernes del actor madrileño Álvaro de Luna, que ha fallecido a los 83 años tras sufrir complicaciones del cáncer de hígado que sufría desde hace tiempo, según ha confirmado su mujer, Carmen Barajas, a ‘El País’. Nacido el 10 de abril de 1935, el intérprete se hizo famoso a nivel nacional al dar vida al personaje de ‘Algarrobo’ en la mítica serie ‘Curro Jiménez’, en la que también trabajan Sancho Gracia y Pepe Sancho, entre otros.

Si bien se hizo conocido en el mundo de la interpretación, lo cierto es que De Luna se licenció en medicina y e, como reconoció él mismo en alguna ocasión, llegó a los escenarios casi por casualidad. “Recuerdo que buscaban gente para una película y no tenía ni idea de interpretación, pero en el colegio yo había hecho esgrima. Yo montaba a caballo, me hice muy amigo de Medina, el que traía los caballos y que llevaba gitanos (en un rodaje). De esa forma entré en el mundo del espectáculo. Eso me sirvió para viajar por varios países, vivir en Italia y volví a España en 1965″, contó en una entrevista al ‘Diario de Almería’ en 2014.

A pesar de no contar con experiencia previa Álvaro fue toda una revelación, convirtiéndole en una cara conocida. A lo largo de su carrera participó en más de una cuarenta de películas y series entre los que destacan títulos ‘Amor a la Española’, ‘El viaje de Carol’ y, más recientemente, ‘Sé quien eres’ y ‘Olmos y Robles’.