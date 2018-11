Antonia Dell'Atte se sentará junto a Bertín Osborne y repasará su historia con Alessandro Lecquio, una relación que conmocionó al país tras las acusaciones de malos tratos

Antonia Dell’Atte es pura pasión. Sus últimos meses están siendo mediáticamente muy importantes, desde su desmayo en el Starlite de Marbella hasta su polémico concurso en ‘Masterchef Celebrity’. Esta noche, la famosa italiana tiene una velada muy importante, ya que se emitirá su visita a la lujosa mansión de Bertín Osborne. Antonia Dell’Atte disfrutará de la presencia de Boris Izaguirre y de una sorpresa muy especial. Su hijo, Clemente Lequio, hará acto de presencia después de dos años fuera de Europa. Asentado en Estados Unidos, el hijo de la italiana y de Alessandro Lequio, sorprenderá a su madre ante la atenta mirada de Bertín, que ahondará en la relación que mantuvo la ‘celebrity’ con el famoso Conde.

Una relación en la que ahora reina la cordialidad, pero que en un tiempo no tan lejano protagonizó algunos de los enfrentamientos más duros que se recuerdan. Antonia Dell’Atte, siendo la musa por excelencia de Giorgio Armani, se enamoró de un conde llamado Alessandro Lequio. Tras años de noviazgo, se casaron por lo civil en 1987. A consecuencia del puesto de Lequio en la multinacional Fiat, el matrimonio se estableció en España en 1990. Tan sólo un año después llegó el divorcio tras saltar el escándalo: Alessandro Lecquio mantenía una relación con Ana Obregón, una de las máximas celebridades del momento.

El enfrentamiento mediático que mantuvieron durante 25 años Obregón y Dell’Atte se convirtió automáticamente en historia de la sociedad española. Sin embargo, los momentos más duros fueron los que se vivieron entre Antonia y Alessandro, con el matrimonio roto. La modelo no dudó en exigir las responsabilidades económicas de Lecquio con su hijo, Clemente, en cada ocasión que podía. Años más tarde, entrados los 2000, Antonia Dell’Atte sacó a relucir los episodios más crudos del matrimonio. “Él cuando pegaba utilizaba un arma, el kárate. Perdía los nervios con cualquier pretexto, en cualquier circunstancia. No llevo la cuenta de la cantidad de agresiones que se sucedieron a lo largo de los años. Pero en aquella ocasión me rompió la rodilla al perder el equilibrio”, relató la propia Dell’Atte en una autoentrevista publicada por el diario ‘El Mundo’ en el 2002. ‘Yo te acuso, conde Lecquio’, se titulaba el escrito, en el que aseguraba que recibió “la primera paliza estando embarazada”. Parte de la opinión pública tachaba de despecho el motivo que llevó a Dell’Atte a destapar todos los detalles más dramáticos de los supuestos malos tratos vividos en el matrimonio.

En el 2004, un auto judicial dio la razón a Antonia Dell’Atte, que aportó una serie de pruebas como una denuncia por malos tratos en una comisario de Chamberí (1991) o una carta del conde pidiéndole perdón. La causa fue sobreseída y Alessandro Lequio se defendió en los platós y revistas, asegurando que el jamás había sido denunciado. Años más tarde, la calma llegó entre ambos. “He tenido que perdonar muchas cosas para que haya paz”, llegó a reconocer Dell’Atte en una entrevista con ‘Vanitatis’. “Una relación fantástica”, es la que mantienen en la actualidad.

Clemente Lequio y Álex Lequio, ambos hijo de Alessandro, mantiene ahora una buena sintonía tras años de distanciamiento. La mala relación que tuvieron Ana Obregón y Antonia Dell’Atte puso a ambos jóvenes en una tesitura. Por suerte, la calma llegó y desde hace un tiempo Clemente y Álex dedican buenas palabras el uno al otro. De hecho, Clemente viajó desde Miami, donde vive, a Nueva York este verano para visitar a su hermano durante el tratamiento contra el cáncer al que Álex se sometió en la Gran Manzana.

Poco se conoce del hijo más desconocido de Alessandro Lequio. Una visita a ‘Sálvame Deluxe’ hace 9 años dejó intuir un acercamiento del hijo de Antonia Dell’Atte al mundo televisivo. Sin embargo, rápidamente se alejó de la fama. Tras estudiar Ciencias Políticas, en la actualidad compagina su oficio en el sector del marketing en Miami con sus aspiraciones de Dj, profesión soñada por el hermano mayor de Álex Lequio.

Antonia Dell’Atte vs Carmen Lomana

La italiana está siendo una de las grandes destacadas de ‘Masterchef Celebrity’. Sus enfrentamientos con Carmen Lomana entre fogones han adquirido un tono épico. La expulsión de Lomana ha acabado con Dell’Atte como vencedora del duelo. La empresaria concedió una entrevista al programa ‘Lo siguiente’ en el que desveló la relación que mantiene con Antonia: “Me he contenido mucho con ella porque la hubiese cogido por el cuello a veces. Pero yo soy muy educada, esa es la diferencia”, comentó Lomana. “Si la veo y coincidimos, por supuesto que la saludaré y seré encantadora, porque en la vida social a veces hay hipocresía”. Más alto se puede decir, más claro imposible.