El amuleto que Toñi Moreno ha utilizado en su estreno en ‘MyHyV’

La sanluqueña se ha mostrado muy cómoda en su primera toma de contacto en 'MyHyV'.

Toñi Moreno ya ha tenido la primera toma de contacto con ‘Mujeres y hombres y viceversa’. De hecho, este mismo martes debutó como presentadora en el programa de citas, formato que hasta ahora había presentado Emma García. La misma que a partir de la próxima semana estará al frente de ‘Viva la vida’. La gaditana se mostró natural, no dejó de carcajear y una vez más, contagió al público su cercanía. Tanto es así que, tal y como ha podido saber Look, Toñi compartió con los presentes uno de sus secretos mejor guardados que, además, es muy importante para la presentadora.

Con los focos encendidos, las cámaras grabando y ante un público entusiasmado que no dejaba de aplaudir, Toñi Moreno subió la mítica escalera del programa y fue microfonada. Un instante que la presentadora aprovechó para desvelar la manía que siempre le acompañaba en el comienzo de un programa. “Me voy a echar perfume”, dijo la presentadora, quien además anadió: “es mi perfume de la suerte”. De este modo, la gaditana, que no estaba siendo grabada, confiaba a parte del público uno de sus ‘fetiches’ más desconocidos, una fragancia de la que no quiso dar más datos y en la que, sin duda alguna, confía su fortuna.

Pese a que algunos medios se había hecho eco del comienzo de Toñi Moreno en ‘MyHyV’, ninguno ha revelado cuál es el amuleto que ha utilizado para enfrentarse a su nuevo reto profesional que tanta polémica ha generado. Dejando a un lado las supersticiones, los que han podido ver los primeros pasos de Toñi Moreno en ‘MyHyV’ describen su llegada como “un soplo de aire fresco”. “Parece que lleva presentando el programa toda la vida (…) Sus intervenciones, opiniones y chascarrillos hacen todo mucho más dinámico”, han afirmado a la ‘revista Semana’ algunos testigos. La capacidad camaleónica de la presentadora sería, según los que la han visto, la gran baza de la andaluza. De momento, todo apunta a que el próximo lunes 5 de noviembre podremos ver por primera vez a Toñi presentando ‘MyHyV’ en Cuatro, una emisión que será la prueba de fuego para una de las mujeres más queridas de la pequeña pantalla y de la que habrá mucha gente pendiente.