El programa enseña un vídeo a todos los concursantes en los que se ve a Makoke y Ángel bebiendo de la leche reservada para Verdeliss. Tras el enfado con sus compañeros, la navarra diseñó una tierna curva de la vida.

La casa de GH VIP no es tan diferente a la calle. Por pasar, pasa de todo, incluso un “robo”. ¿Se ha convertido el reality en la secuela de “Se ha escrito un crimen?”. Para nada. Sin embargo, algo de muy extraño pasó en Guadalix de la Sierra. Para ser exactos, en el frigorífico. Y es que hace apenas unos días, Verdeliss daba cuenta de que alguien se había bebido su leche. El tema ya es de por sí peliagudo, pero si añadimos que la concursante en cuestión está embarazada, más.

El misterio de la leche “robada” estuvo rondando por la casa y siendo objeto de investigación. En el “Límite:48h” se desveló por fin la verdad. Los “ladrones” de leche fueron Makoke y Ángel Garó. Como habían dado muchas vueltas al tema en la casa y en las redes sociales, el programa no quiso desperdiciar la oportunidad de juntar a todos los concursantes y enseñarles el vídeo donde se ve a la ex chica del Telecupón y al humorista bebiendo un café con la leche ajena. La que se armó fue monumental. La más tranquila en un principio fue Verdeliss, la gran perjudicada.

Miriam y Asraf, que durante toda la semana han mantenido duros enfrentamientos con Ángel, aprovecharon para echar más gasolina. No obstante, Jorge Javier Vázquez quiso mediar en el conflicto. Para el presentador, en el vídeo se aprecia como los implicados beben la leche sin percatarse de que correspondía exclusivamente a la navarra. Pidió mesura, no solo a Miriam y a Asraf, como también al público, que no paraba de abuchear a Makoke y a Garó.

Una vez consiguió apaciguar los ánimos dentro y fuera de la casa, Jorge Javier lanzó la pregunta a Verdeliss: ¿crees que tus compañeros eran conscientes? La Youtuber, que se caracteriza por mantener siempre la calma y no dar una palabra más alta que la otra, quiso dar su versión. Con rostro serio, muy enfadada, empezó diciendo: “yo lo único que digo es que en la consciencia de cada uno queda”. A lo que el comunicador replicó: “¿de verdad crees que sabían que ese tetra brik era tuyo?”. Es ahí cuando la blogger se enfada aún más, alegando que hay una zona en la nevera reservada solo para ella y que no es posible que no se percataran. Además, en el vídeo, se puede ver a El Koala alertando de que la leche que queda pertenece a la embarazada.

Tanto Makoke como Ángel pidieron disculpas, pero volvieron a reiterar que desconocían que ese cartón de leche fuera solo de la concursante navarra. Verdeliss, con el rostro muy serio, optó por abandonar el salón bastante alterada, para adentrarse en el apasionante mundo de la “habitación del más allá”.

Verdeliss diseña su curva de la vida

No hay duda de que Verdeliss es una mujer muy creativa. Su curva de la vida, perfectamente diseñada y con las ideas bien ordenadas, dan buena cuenta de ello. En la curva, la concursante hace balance de su vida. Hija de padres muy trabajadores, es la cuarta de siete hermanos. A los 19 años conoció al que hoy es su marido, Aritz. Ambos trabajaban en una Pizzeria los fines de semana y al poco tiempo empezaron a salir.

Al tiempo abandonaron Pamplona para instalarse en Madrid y ahí llegaron los niños. Embarazada por séptima vez, no cierra la posibilidad a que no sea su último hijo. Una vida marcada por su familia, a la que define como su mayor tesoro.