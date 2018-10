El presentador se ha convertido en el defensor inesperado del actor. Miriam Saavedra, sorprendida por su salvación y por la presencia de Hugo Castejón en el plató.

Fuego y pirotecnia en la casa de GH VIP. Los ánimos se calientan y dan lugar a fuertes discusiones con un gran protagonista: Ángel Garó. El humorista lleva días siendo el blanco de todas las críticas por sus duras palabras hacia Miriam, pero principalmente hacia Asraf. Su comportamiento ha sido duramente criticado entre los seguidores del reality, llegando muchos a pedir su expulsión.

Sin embargo, a Ángel le ha salido un defensor inesperado: Jorge Javier Vázquez. El presentador se ha mojado a la hora de dar su opinión sobre los incidentes. No era fácil. La discusión protagonizada entre el artista y la peruana queda bastante diluida si la comparamos con las duras palabras que le profesa a Asraf: “chuleta de barrio”, “Míster mierda” o “rape sin dientes”, fueron algunos de los calificativos. A su vez, el que fuera Míster Universo tampoco se quedó corto: “viejo”, “dientes amarillos”, “acabado” o “friki”.

La constatación de que Ángel y Makoke se habían bebido la leche de Verdeliss vino a echar más leña al fuego. Miriam y Asraf aprovecharon la ocasión para volver a atacar a Garó. Es ahí onde entra el presentador. Jorge Javier dejó claro desde el primer momento que no está de acuerdo en las formas empleadas por el actor. De hecho, le regaña en pleno directo. No obstante, también le defiende: “es inaceptable que Asraf ataque a Ángel siempre por su físico”.

Jorge Javier: “Cuando alguien esté fatal si nos podemos abstener de echar gasolina sería mucho mejor” #GHVIPLímite7 pic.twitter.com/tVOO6g22vh — Gran Hermano (@ghoficial) October 30, 2018

En otro momento también vino a decir que le puede llegar a comprender, una vez que las provocaciones hacia él han sido constantes. Y en cuanto a la leche “robada” también fue tajante: “se ve perfectamente que tanto Makoke como Ángel lo hicieron sin darse cuenta.” El público abucheó, pero Jorge siguió con su alegato pro Ángel.

El presentador estrella de Telecinco se ha convertido en un sorprendente defensor del humorista gaditano. Eso no implica que no le haya dicho lo que no le ha parecido bien. Ángel fue llamado al confesionario donde pudo ver el vídeo de la discusión. Jorge Javier fue al grano: “¿te ha gustado verte? A mí no”. Acto seguido añadió: “también es verdad que nos estás dando momentos maravillosos”.

Estas palabras, junto a los sabios consejos de Vázquez hicieron recapacitar al concursante que volvió al salón para dar un beso y pedir perdón a los compañeros con los que había discutido. Las disculpas fueron aceptadas.

Ángel vuelve al salón y besa a Asraf, Miriam y Verdeliss #GHVIPLímite7 pic.twitter.com/ikJyO5qKNq — Gran Hermano (@ghoficial) October 30, 2018

Miriam, primera salvada de la semana

Los nominados eran tres: Verdeliss, Miriam y El Koala. Como cada martes, uno de los concursantes es salvado por la audiencia. Pocos aventuraban lo que iba a ocurrir. Contra todo pronostico la primera salvada de la semana ha sido Miriam. La ex de Carlos Lozano tuvo una noche de lo más intensa.

A los enfrentamientos con Ángel, se le juntó el hecho de que este martes fuera Hugo Castejón el encargado de hacer el alegato a su favor. Si a esto le añadimos que además la concursante ha obtenido el menor porcentaje de los tres, pues su alegría fue infinita. El próximo jueves se sabrá cual de los nominados se queda en el programa:¿Verdeliss o El Koala? Esa es la cuestión.