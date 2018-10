Francisco Rivera muestra su cariño a Eva González en su debut en ‘La Voz’

El torero ha desempeñado la labor de reportero en la presentación de 'La Voz'.

Hace pocos días que se conoció que Eva González era la nueva presentadora estrella de ‘La Voz’. La modelo ha dejado atrás su paso en TVE después de seis años en la cadena y, aunque todavía no se sabe una fecha definitiva de estreno, sí se ha conocido que comenzará el próximo mes de enero. Precisamente este miércoles ha tenido lugar la rueda de prensa y un peculiar reportero ha dado su opinión sobre este proyecto televisivo en el que se ha embarcado la sevillana. Él es el diestro Francisco Rivera, colaborador de ‘Espejo Público’. El torero se ha acercado hasta el plató del talent show y desde allí ha dicho sin tapujos qué piensa sobre este cambio.

“Este es el plató más grande de Europa. El programa con más éxito del mundo que llega con la mejor presentadora, Eva González“, ha apuntado Rivera. Palabras que reflejan lo orgulloso que ahora mismo se siente por la esposa de su hermano, Cayetano Rivera. Por otra parte, Eva González ha revelado que su marido precisamente le ayudó a tomar esta decisión profesional que implicaba abandonar ‘Masterchef’ después de más de un lustro al frente. “Cayetano me ha apoyado. La decisión era mía, pero él me hizo recordar lo que sentía cuando yo veía La Voz desde casa. Siempre he dicho ‘qué suerte tiene Jesús de estar ahí’. Ahora me pongo al frente de este formato para ser el hilo conductor de todo, para vivirlo desde dentro y vivirlo con toda la ilusión que traigo”, ha confesado.

Eva siente los nervios a flor de piel y así lo han revelado sus palabras. “No os podéis imaginar lo que he sentido cuando he pisado este plató por primera vez. Me lo he imaginado lleno de gente, me lo he imaginado vibrando, me lo he imaginado con los coacheshaciendo lo que mejor saben hacer, que es esuchar y ver dónde hay arte y dónde hay talento”, ha comentado.

No ha sido el único asunto que la modelo ha tratado. Eva ha revelado que el bautizo de su pequeño no tiene fecha, de momento, pues en estos momentos ninguno de sus progenitores tienen tiempo. “El niño está muy guapo, está muy bien”, ha dicho sobre su hijo.