David Bustamante se ha mostrado muy asombrado tras las palabras de Ares Texidó en la que ha revelado abiertamente la relación sentimental que mantuvieron

Ares Teixidó ha revelado este miércoles una relación que negaba desde hacía meses. Su unión sentimental con David Bustamante había copado titulares en cientos de ocasiones, pero hasta esta semana ninguno de los dos lo había reconocido abiertamente. “David y yo estábamos muy enamorados”, decía Ares en la publicación de ‘Lecturas’. Palabras que el cantante no se esperaba y prueba de ello, la reacción que Laura Fa ha explicado que David ha tenido. “David estaba muy sorprendido porque no sabía que iba a conceder la entrevista. Él se había creído que Ares nunca hablaría ni contaría lo que pasó porque ahora no viene a cuento”, ha dicho la catalana en ‘Sálvame Diario”.

Además, según ha revelado Laura Fa, el cántabro ha vivido una historia muy distinta a la que ha relatado Ares en la entrevista. “Él ha vivido una historia diferente”, ha dicho. Bustamante está asombrado y no comprende lo sucedido, aunque según Laura, todo terminó entre ellos precisamente por la falta de confianza en Ares. “La relación se acaba porque empiezan a no fiarse de que pueda vender la relación”, ha revelado. Ni una palabra más sobre este asunto a través de periodistas, ni tampoco en sus redes sociales.

Ares ha abierto su corazón

Ahora que han pasado unos meses y las aguas están mucho más calmadas que por entonces, Ares ha querido expresar que sintió en ese momento por el intérprete. De este modo, han salido a la luz detalles de sus primeros encuentros, la manera en la que llevaron el huracán mediático que provocó su romance así como los motivos que llevaron a ambos a vivir su amor desde la más absoluta intimidad.