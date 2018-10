La periodista no se ha separado de su hija tras su compleja operación.

Bigote Arrocet ya ha pisado suelo español. El cómico ha aterrizado en el aeropuerto madrileño Adolfo Suárez durante la mañana de este miércoles, una llegada que se produce un mes después a que el chileno partiera rumbo a tierras americanas. “Me voy por negocios a América, estaré durante un mes fuera”, afirmaba Arrocet a este digital antes de su partida. Pese a que la pareja de María Teresa Campos aseguró a Look que tenía programado su regreso para el 4 de noviembre, parece que finalmente su vuelta se ha apresurado.

“Todo perfecto. Tenía ganas de volver a España, llevaba casi un mes fuera”, afirmaba Bigote Arrocet, que contestaba a las preguntas que hacían referencia a Terelu. “¿Ha estado pendiente de Terelu y su recuperación?”, le lanzaba una reportera, a lo que el cómico contestaba con un contundente “absolutamente”. El chileno, que cargaba con las maletas, dice estar deseoso de reencontrarse con María Teresa Campos, desmintiendo los rumores que apuntan a una posible crisis en la pareja. “Como todos los artistas llevamos mal la distancia, pero no hay más remedio”, añadía Bigote.

Las últimas semanas en la casa de las Campos no han sido nada fáciles. La operación de doble mastectomía a la que se sometió Terelu el pasado 6 de octubre ha hecho que su madre se vuelque en su recuperación. Proceso lento en el que la periodista no se ha separado de su hija. No están siendo momentos fáciles para la que fuera ‘reina de las mañanas’, y es que ha tenido que afrontar, sin su pareja, el duro trance que ha supuesto para su hija mayor su último paso por el quirófano. Con Bigote Arrocet de nuevo en casa, parece que todo comienza a volver a la normalidad.