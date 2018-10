Aurah Ruiz se derrumba en su regreso a los juzgados

La concursante comparece por videoconferencia en los juzgados de Colmenar Viejo.

La pesadilla de Aurah Ruiz continúa. Al borde del llanto y con un objeto de su hijo entre sus manos, la canaria ha asistido durante la mañana de este miércoles a los juzgados de Colmenar Viejo. ¿El motivo? La segunda demanda que le ha interpuesto su exnovio, Jesé Rodríguez. El futbolista reclama la custodia temporal de Nyan, hijo que tienen en común, mientras que la madre de este permanezca en GH VIP, una petición por la que la concursante ha tenido que ausentarse durante unas horas de los muros de Guadalix .

“Nyan es lo primero para mí. No quiero que se complique más la situación. No quiero abandonar, pero si esto se complica lo primero es mi hijo”, asentía Aurah Ruiz tras recibir la noticia de su citación judicial. El pasado 19 de octubre la joven tuvo que acudir a declarar tras la demanda por injurias, calumnias, revelación de secretos y coacciones que el delantero del París interpuso contra ella. Una salida que ya en su momento inquietó a la concursante. “Esto me supera más que lo anterior, porque me tocas más el corazón. Fuerzas tengo, pero la cabeza aquí dentro…”, afirmaba al conocer su nueva batalla judicial con Jesé.

Es evidente que la guerra entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez continúa más viva que nunca. Un enfrentamiento que existe prácticamente desde que llegó al mundo el hijo que tienen en común. Pese a que en un primer momento la pareja parecía estar muy unida a consecuencia de la enfermedad con la que nació el pequeño Nyan, rápidamente todo tornó en conflicto. La ‘viceversa’ acusó entonces a su ex de desentenderse del bebé, versión que el delantero niega y por la que decidió tomar medidas legales contra la que era su novia. Un entramado de desavenencias varias que ha desembocado en los juzgados. ¿Dará la razón la justicia a Jesé? ¿Abandonará voluntariamente Aurah el concurso? Habrá que esperar un poco más para saberlo.