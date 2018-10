Ares Teixidó: “David Bustamante y yo estábamos muy enamorados”

Un año después de que Lecturas desvelara en exclusiva que Ares Teixidó y David Bustamante eran novios, la presentadora ha roto su silencio para admitir a la misma publicación que su relación fue real, contando algunos detalles de la misma y explicando por qué decidieron negarla por activa y por pasiva.

“Me jodía mucho que dijeran que yo lo había contado. Nunca llamé a nadie”, asegura Ares, que afirma que su relación con el cantante “era genial, algo bonito”, antes de que se publicara la noticia que desvelaba su historia. “Después de conocer lo nuestro lo recuerdo muy mal. Me superó el trato que se me dio en televisión, la forma en la que se me juzgó”.

Un auténtico flechazo

Una de las cosas que más han molestado a la catalana en estos meses es que se dijera que fue ella la que iba detrás de Bustamante. “Recibí críticas vergonzantes en televisión como profesional y como mujer. […] Tengo mi carrera desde hace muchos años y de repente soy una fresca que persigue a cantantes. Dios todos a la mierda, pensaba”. De hecho, asegura que se conocieron el 14 de septiembre de 2017 en la fiesta de Telemadrid y que fue el ex de Paula Echevarría el que “forzó que estuviéramos solos en su camerino y enseguida surgió el feeling”.

Desde ese momento comenzaron a vivir una apasionada historia de amor en la que ambos se enamoraron y que, pese a lo mucho que significó para ambos, prefirieron mantener oculta y negar por todos los medios. Mientras que David “tenía su razón”, cabe recordar que estaba en pleno divorcio de Paula, Ares no quería ser conocida como “la novia de” después de haber trabajado durante años por hacerse un hueco en el mundo de la televisión. Una situación de lo más estresante que hizo que incluso llegara a plantearse dejar España para vivir en Miami.

“Nos teníamos el uno al otro y pensamos que aquello pasaría. Estaba con él y me compensaba todo”, pensaba en aquella época, reconociendo ahora que decidió protegerle más a él que a ella misma. “Aunque lo hiciéramos mal, el trato no está justificado. Da igual, la etiqueta la llevo, me ha hecho daño a nivel personal y profesional”, dice sobre los ataques que sufrió en aquellos meses, que Bustamante “calmaba como podía. Yo enloquecía, no paraba de llorar. Viví un infierno”. Y es que el cántabro, según afirma, no se rindió en ningún momento: “Estábamos enamoradísimos, luchábamos para que no pasara lo que acabó sucediendo”.

El último encuentro

En verano, su historia estaba más que olvidada para el resto del mundo, y es que en ese momento todos los ojos estaban puestos en ‘Bailando con las Estrellas’, donde el músico concursaba con su ahora novia, Yana Olina. Una relación que, sin embargo, no impidió que volvieran a verse en junio, cuando David ya salía con la bailarina rusa. “En verano dio un concierto en mi pueblo, en junio, fue la última vez que estuvimos juntos a escondidas”.

Problemas de salud

Esos casi ocho meses que estuvieron ‘juntos,’ terminaron pasando factura a Ares, que hace apenas diez días descubrió que padece diabetes nivel 1. “Estoy adaptándome a la insulina. He estado en shock, he llorado mucho, lo he negado, me he culpado”. Una enfermedad que explica su evidente bajada de peso, de “diez kilos en algo más de un año. Tengo muy mal recuerdo del linchamiento en las redes sociales. Me llamaban anoréxica, bulímica y hasta me hacían dudar de mi”.