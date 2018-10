Toñi Moreno y Emma García hacen piña antes de su intercambio de programas

Cuando se anunció que Toñi Moreno y Emma García pasarían a presentar el programa de la otra, es decir, la andaluza a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y la vasca a ‘Viva la vida’, fueron muchos los que se echaron las manos a la cabeza, y es que nadie se esperaba este cambio por parte de Mediaset. Si bien LOC aseguró hace unos días en su versión digital que Moreno recibió la noticia “como un batazaco”, lo cierto es que no ha sido hasta ahora cuando la presentadora se ha pronunciado abiertamente sobre la nueva aventura que tiene por delante.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde ha querido mandar un mensaje de apoyo a la mujer que tomará su relevo y dejar claro que entre ellas no hay, ni mucho menos, rivalidad tras la decisión tomara por Paolo Vasile. “Esta foto me la mandaste tú amiga @emmagarciaweb el día que la pusieron en los pasillos de @telecincoes. Te alegraste tanto… porque era como darme la bienvenida oficial a esta gran familia de @mediasetcom. Y como familia que somos, nos apoyamos, nos cuidamos y nos queremos. Te lo he dicho estos días por teléfono, pero quiero que lo sepa el mundo… ¡Mucha suerte en tu nueva etapa, amiga! Estás muy bien rodeada”, escribe Toñi junto a una fotografía en la que aparece Emma posando con su retrato en los pasillos de Telecinco.

Lejos de guardar silencio y agradecérselo en privado, García le ha devuelto el bonito gesto de apoyo y le ha dedicado un mensaje en sus redes sociales. “Hay personas con las que conectas nada más conocerte y tú @tmoreno73 eres una de ellas. Con tu cariño afronto la nueva etapa y con la tranquilidad de que vas a cuidar a mis chic@s y viceversa. Te lo he dicho varias veces estos días, pero quiero decírtelo una vez más: ¡¡¡Te quiero, amiga!!!”, se puede leer.

Un gran reto

Esta nueva aventura, que todavía no tiene fecha de inicio, supondrá un gran reto para ambas mujeres. Emma pasará de presentar un programa diario y grabado a hacer uno en riguroso directo los sábados y domingos. Por su parte, la andaluza tendrá que sacar, como es habitual en ella, su mejor cara para llevar ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, uno de los programas más longevos de la historia de Mediaset y del que han salido caras tan conocidas como Tamara Gorro o Rafa Mora.