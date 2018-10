La personalidad de la princesa Leonor en 6 claves, según su firma

En tan solo unas horas la princesa Leonor se enfrentará públicamente a su primera lectura. Analizamos su personalidad con un grafólogo.

Este miércoles 31 de octubre será un día inolvidable para la princesa Leonor. Celebrará su décimo tercer cumpleaños de un modo muy particular, pues realizará su primera lectura en público y no podrá evitar entonces que todas las miradas se posen sobre ella. Tildada de tímida, leerá un fragmento de la Carta Magna en un gran acto que tendrá lugar en el Instituto Cervantes. Un acto que sitúa a la heredera más cerca del trono y que, para muchos, será su prueba de fuego. Pero, ¿cómo es esta joven de la que solo se han filtrado algunas curiosidades? Su firma permite analizar su personalidad y Look se ha puesto en contacto con un grafólogo para que elabore un estudio detallado de la hija mayor de los monarcas. Sus conclusiones son, sin ningún género de dudas, muy reveladoras.

“Las letras son de pequeño tamaño. Esta característica unida a otras que aparecen en el escrito, nos indican que es una persona muy observadora, también con una cierta dosis de autocrítica“, dice a este digital Luis Saavedra del Río, grafólogo, biólogo y perito calígrafo. De sus letras también se deduce que la princesa de Asturias es una niña un tanto retraída, a pesar de ser un personaje público. “La construcción de las letras “n” y “r” y los óvalos de la “o” cerrados nos dicen de una cierta dosis de reserva. Las distancias cortas entre las letras de la firma, nos indican, unido a otros rasgos grafológicos, la timidez de la persona”, explica el experto a partir de la última felicitación navideña.

Además, a partir del análisis el experto desvela que la princesa Leonor sabe ir a la esencia de las cosas y que es una joven muy avispada. “La escritura de la firma es caligráfica en los rasgos que la componen, pero con sencillez en sus rasgos, esta característica unida a la letra de pequeño tamaño se traduce en su capacidad de ir a la esencia de las cosas, dejando de lado todo lo accesorio que pudiera perturbarla. La escritura de pequeño tamaño unida al orden y a la cuidada disposición de los signos de puntuación nos indica que se trata de una niña con el espíritu selecto y con gran dosis de agudeza mental”, afirma Saavedra a este medio.

Por otra parte, su firma también revela que es muy creativa. “La desigualdad en la base la altura de las letras, aunque es leve, se traduce en la vivacidad al exponer las propias ideas. Indica también gusto por la música. Esto unido a la diferencia de tamaño de las letras nos revela la predisposición a la creación musical”, añade. La princesa Leonor es consciente de que debe seguir con su camino hacia el trono y, sobre todo, del papel que está llamada a desempeñar en el futuro. “La escritura caligráfica nos indica tradicionalismo, formalismo y una conciencia escrupulosa del sentido del deber.”, mantiene Saavedra.

Aunque uno de los aspectos más personales y familiares es el punto en el que desvela la admiración que siente por la reina Letizia. Un hecho que se ve reflejado en su firma. “Es curiosa la semejanza de estos rasgos con la firma de su madre la reina, posiblemente la haya escogido como patrón a imitar, orgullosa de ella, aspecto por otra parte común de las jóvenes a esta temprana edad.”, sostiene el grafólogo.

Por lo tanto, según el estudio realizado la princesa Leonor es una niña creativa, que admira a su madre, con agudeza mental, observadora, con autocrítica y que tiene claro su sentido del deber. Seis claves que nos acercan en cierto modo a la princesa de Asturias.