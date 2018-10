Gloria Camila revela el gran problema que le hizo engordar

La joven saca a la luz en problema que padeció.

A corazón abierto. Gloria Camila Ortega ha querido desvelar cuáles son sus mayores complejos a través del canal que tiene en la plataforma Mtmad (Mediaset). La joven, que cuenta con un gran número de seguidores, no ha tenido reparos en hablar de aquellos temas que más le atormentan, una labor nada sencilla dado el peligro que entrañan las redes sociales. “Soy una rallada y os vais a reír, pero es que tengo la oreja duende”, dice la joven mientras señala su oreja derecha, y añade: “No la escondo porque mi oreja es así, y así soy yo. Encima me río de mí misma”. Pero este no sería el último ‘complejo’ que la hija pequeña de Rocío Jurado ha querido sacar a la luz, la joven ha abierto la caja de Pandora hablando de uno de los asuntos que más le preocupan: su peso.

“Me acomplejé bastante con engordar y adelgazar. Siempre he sido de constitución delgada, podéis ver que de pequeña era un palillo, pero pasé una época muy mala en mi vida y todo lo que sufría, lo sufría también mi cuerpo. Yo creo que sabéis de lo que os hablo”, afirmaba Gloria Camila refiriéndose a la etapa en la que su anatomía acusaba más kilos. Un momento complicado para la joven que coincide con una de las mayores recaídas de su hermano José Fernando. La hija de Ortega Cano declara que su grado de estrés le hacía utilizar su cuerpo “como escudo”, una afirmación que explica así: “Comía, tenía muchísima ansiedad, me agobiaba y estaba muy triste. Comía todo lo que me daba la gana y también es verdad que los fines de semana bebía mucho alcohol y no era consciente del año que le estaba haciendo a mi cuerpo. En dos meses engordé 10 kilos de golpe”.

Tras varias dietas fallidas, Gloria Camila decidió tomar una drástica decisión: ejercer de naufraga en la isla más famosa de la televisión. “Esa es la razón por la que fui a Supervivientes, porque me quería quitar esos kilos de más, despejarme y quitarme todo lo malo que tenía. Perdí 10 kilos y me fue genial. Luego perdí más”, comenta la joven, que recalca lo positivo que para ella fue afrontar la aventura hondureña. Lo cierto es que la joven ahora muestra una escultural figura forjada a base de una buena alimentación y ejercicio físico, un nuevo estilo de vida en el que seguramente haya tenido algo que ver si novio Kiko. ¡Enhorabuena Gloria Camila!