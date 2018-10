La otra ocasión en la que Ángel Garó fue tachado de ‘racista’

Las palabras del humorista le ponen bajo el punto de mira.

Ángel Garó ha estallado. El cómico ha sido el protagonista de una de las broncas más fuertes que se recuerdan en el formato, una situación tensa de la que se han sacado varias lecturas. Miriam Saavedra fue la primera víctima del malagueño. Durante una disputa por los papeles que cada uno de ellos desempeña en la cocina Garó perdió las formas hasta dedicarle unas palabras que no le dejaron en muy buen lugar: “Vete a Perú”, decía el artista a la joven. Acto seguido el humorista se dirigió a Asraf, con quien mantiene mala relación desde hace algunas semanas. “Vete a hacer kebabs”, le decía Ángel a su compañero, que le respondía llamándolo “racista”.

Garó perdió los nervios y entre gritos le recriminó al Mister este calificativo. “No me llames racista, no te lo consiento. Con el daño que sabes que hace”, decía el cómico mientras era separado de Asraf por Tony Spina y Suso. Desde ese momento muchos han sido los comentarios de las redes sociales que tachan al concursante de ‘racista’, tuits que recuerdan un episodio en la vida de Garó que él mismo trata de olvidar. Durante el verano del 2017 el humorista se convirtió en noticia tras un altercado en su casa de Málaga. Desnudo y a gritos desde el balcón, Ángel Garó recibía a unos agentes de policía que acudían a su casa tras el aviso de uno de sus vecinos. “¿Y ahora piden la documentación para que baje la música? ¡Yo no he hecho nada! Miren ustedes al moro de la esquina. No me haga bajar, dedíquense a los árabes”, exclamaba el artista. Un vídeo que llegó a los medios de comunicación y por el que Ángel fue calificado de xenófobo.

EL VÍDEO DE ÁNGEL GARÓ ENAJENADO E INCREPANDO EN PELOTAS LA POLICÍA ES LO MEJOR QUE VAIS A VER :___ pic.twitter.com/nM258QmcPC — Aureal (@Aureal) 31 de mayo de 2017

Ahora parece que el famoso humorista del ‘1,2,3’ vuelve a verse relacionado con este tema tan escabroso. Una consecuencia de las palabras que él mismo ha esbozado en la casa de Guadalix de la Sierra, y que le podrían pasar factura tras su salida del concurso.