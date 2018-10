El gran disgusto de María del Monte tras las palabras de Chabelita

Antonio Tejado cuenta cómo le ha sentado a su tía las palabras de Chabelita.

La última presencia de Chabelita en ‘Sábado Deluxe’ ha levantado ampollas. La primera expulsada de GH VIP6 se sentó junto a Jorge Javier Vázquez para contar algunos de los últimos detalles que rodean su vida: su ruptura con Omar Montes, su enfado con Techi o el distanciamiento con Dulce, entre otros. Además de todo esto, la joven habló de una de las personas más importantes de su vida, María del Monte. La cantante, que es madrina de Chabelita, mantiene un alejamiento -que dura ya varios años- con la hija de la que fuera su mejor amiga, Isabel Pantoja. Distanciamiento del que la joven quiso hablar: “es una persona que me ha querido un montón. Mal recuerdo no tengo, pero perdí el contacto con ella hace muchos años. Hay personas de mi vida que me las han quitado de un día para otro”.

Estas palabras no han gustado nada a María del Monte, que ha visto como su ahijada daba a entender en televisión que ella había desaparecido de su vida de la noche a la mañana. Ha sido Antonio Tejado, sobrino de la artista, quién ha revelado en el programa ‘Sálvame’ la manera en la que su tía se ha tomado estas declaraciones. “Mi tía, a parte de que sabéis que no le gusta que se hable de ella, no le ha sentado nada bien. No se siente identificada con ese testimonio. Ella hubiera preferido que, ya que se la ha nombrado, se hubiera contado una verdad”, afirmaba el sevillano, que añadía: “me molesta que ella salga y diga, como un perrillo abandonado, que mi tía la tenía que haber buscado. Te buscó”. El testimonio de Antonio ha ido un paso más allá, ya que ha querido compartir en público la versión que él mismo tiene sobre la historia de Chabelita y María del Monte. “El interés de mi tía por verla ha sido constante. Hay una época en la que ellas dos hablaban mucho y cuando Isa busca en María consejo ella le dice: ‘hazle caso a tu madre,lo que diga tu madre’. En esa época de rebeldía, Isa decide cortar la relación con mi tía porque la respuesta que tiene es que haga lo que su madre le dice. Eso no le interesó y dejó de hablar con ella. Mi tía llamó a Dulce y la buscó, Chabelita ha tenido las puertas abiertas de la casa de María del Monte ayer, mañana y siempre“.

Tejado, que se ha mostrado muy firme en su discurso, ha confesado que entre su familia y los Pantoja el cariño siempre ha imperado pese a las discrepancias de las dos artistas. “Nosotros queremos a esos niños a día de hoy. Quiero a Kiko, quiero a Anabel, nos llamamos de primo… A ver si alguno de nosotros hemos hablado alguna vez mal de los Pantoja, jamás en la vida. Aquí lo único que ha habido es mucho cariño siempre”, decía el comentarista de ‘Sálvame Diario’ ante el asentimiento de Anabel Pantoja. Tras estas declaraciones, Antonio Tejado ha afirmado que su tía siempre ha querido mucho a la hija de Isabel Pantoja. Palabras que casan a la perfección con lo que él mismo dijo hace tan solo unas semanas en ese plató, donde se atrevió a confesar que su tía María había querido a Chabelita “como si fuera su hija”.