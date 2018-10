La vida de Belén Esteban llevada al cine: así será su debut como actriz protagonista

La Esteban se habría mostrado muy ilusionada con su nuevo reto profesional

Un nuevo reto profesional llega a la vida de Belén Esteban. La colaboradora de ‘Sálvame’ está en negociaciones de firmar uno de los contratos más importantes de su carrera mediática: su papel protagonista en una película. La revista ‘Pronto’ lleva en sus páginas la confirmación de lo que hasta el momento era tan solo un rumor, una nueva oferta laboral que Belén habría recibido de muy buen agrado. Por el momento todo se mantiene en secreto, ya que no ha salido a la luz ni la dirección, ni los escenarios, ni la trama de la futura película. Lo que sí se sabe es que la ex de Jesulín de Ubrique tendría la oportunidad de explotar su vis cómica en un personaje que, al parecer, tendría tintes biográficos.

“Belén no explica nada. Yo pensaba en un principio que nos gastaba una broma al decir que iba a protagonizar una película, pero parece que es cierto”, afirma Lydia Lozano. Declaración a la que se suma la de su también compañero Kike Calleja, que añade: “lo lleva muy en secreto”. Comentarios a parte, lo cierto es que Belén Esteban ya ha mostrado su entusiasmo en lo que refiere a su debut protagónico en el cine. Hace unos días, en el programa ‘Sálvame Diario’, se ponía sobre la mesa este rumor que hoy coge más fuerza, un tema en el que algunos de sus compañeros mostraron cierta reticencia. “A lo mejor no buscan sacar tu lado artístico, sino simplemente reírse de ti”, decía Jorge Javier Vázquez a Belén, un comentario al que ella contestó: “Parece que os pica. Uno hace teatro y yo no digo nada, la otra hace otra cosa y yo no digo nada. Yo me alegro y vosotros, ahora, os deberíais alegrar por mí”.

Por el momento se desconocen los detalles del proyecto, pero todo apunta a que las negociaciones van viento en popa. “Se llevó una gran sorpresa al recibir la oferta y, tras leer el guión, se ha sentido muy atraída con el personaje. Es que creo que tiene algo que ver con su vida… Pero no suelta prenda, se lo contó a su novio Miguel y él le ha animado a que siga adelante“, cuenta a la citada publicación una fuente cercana a la de Paracuellos. Lo más seguro es que los detalles de este ambicioso proyecto vean la luz en una próxima rueda de prensa en la que, una vez firmado el contrato, se especifiquen en qué consistirá la nueva aventura de Belén Esteban en la gran pantalla.