Última hora| Ángel Garó fuera de sí: la bronca más acalorada de GH VIP casi llega a las manos

Una discusión sin precedentes en lo que va de edición.

La tensión se corta con un cuchillo en la casa de Guadalix de la Sierra. En la mañana de este lunes Ángel Garó ha protagonizado la discusión más acalorada que se recuerda en la historia de GH VIP, el motivo: la cocina. El cómico comenzaba el día algo crispado por las opiniones de sus compañeros en referencia al modo en el que se organizan la comida, un tema que parece ser su talón de Aquiles. El clima comenzó a subir de tono cuando Miriam se defendió de los ataques de Garó, que afirmaba que los platos elaborados por la joven no eran de su agrado. “Tu comida no es sana”, afirmaba el malagueño, ante lo que Saavedra respondía: “yo a ti te dicho que tu comida está rica y tu me has dicho que tu comida es una mierda. A mis compañeros les ha gustado mi comida”, frase que han asentido la mayoría de sus compañeros. “Anda, vete ya. ¡Al Perú!”, decía el cómico muy alterado.

Acto seguido la discusión se trasladó a Asraf, con quien mantiene una complicada relación en las últimas semanas. “A ver qué concurso ganas más. A ti lo que te hace falta es hombría. Que le delataste a una mujer por pedirte un beso. ¡Baboso!”, a lo que el Mister contestó llamándolo“racista”. Esta palabra tocó la fibra sensible a Garó, que se dirigió al joven con el dedo en alto y fuera de sí: “racista no te lo consiento que me digas. Sinverguenza, asqueroso, reptil, siverguenza. Sabiendo el daño que eso hace…no eres un hombre. Qué vergüenza de de tu estirpe y de tu raza”. El tono fue tan elevado que Suso y Tony Espina fueron a separar a los dos concursantes, una escena que tuvo en tensión al resto de los habitantes de la casa más famosa de la televisión. “Si me ha dicho a mí que me vaya a hacer Kebabs y a la otra que se vaya a Perú, para mí eso es racista”, añadía Asraf.

Tras esta acalorada discusión sus compañeros aconsejaron a Ángel que se relajara, ya que los nervios se habían apoderado de él. Una vez fuera del comedor el resto de los concursantes continuaron distribuyéndose, de una manera mucho más templada, las tareas domésticas. Este episodio ha provocado una reacción inmediata en las redes sociales, que han destacado el alto grado de nerviosismo que se ha apoderado de Ángel Garó. ¿Tendrá este episodio alguna reacción por parte de la organización? Habrá que esperar para saberlo.