Norma Duval se emociona al recordar a su hermana en su regreso a la televisión

Norma Duval ha concedido una entrevista, tras tiempo alejada de los focos, donde se ha visto claramente emocionada por diferentes temas.

No ha podido contener las lágrimas. Norma Duval se ha roto completamente al recordar a su hermana Carla, que falleció con 46 años a consecuencia de un cáncer, en el programa ‘Viva la Vida’. “Se fue demasiado pronto”, ha podido llegar a decir la vedette con los ojos empañados en lágrimas, antes de pedir cambiar de tema por la emoción que suponía recordar a su queridísima hermana. Corría el año 2010 y tras la triste noticia, Norma se hizo cargo de sus sobrinas, Paula y Andrea, que apenas tenían 11 años. “Ellas me ayudan mucho a mí”, ha comentado, emocionada, sobre sus sobrinas. El regreso a la televisión de Norma Duval ha permitido a los espectadores ver la faceta más humana de la estrella, que llevaba un largo tiempo alejada de los focos.

Una entrevista en la que los momentos de emoción fueron solapándose. Una de las grandes penas de Norma Duval, según ella misma ha reconocido, va a ser no poder despedirse de su queridísima amiga Carmen Sevilla. “Eramos como hermanas, mi hermana mayor”, ha llegado a declarar la vedette. Carmen Sevilla padece Alzheimer y se encuentra ingresada en una clínica especializada sin recibir visitas a petición de su hijo, Augusto, que quiere preservar la imagen de su madre. La pasada semana Norma pidió ver a Carmen, cuestión en la que ha vuelto a insistir. “Me he puesto en contacto con Augusto desde el 2015, por lo menos que me conteste, nada más”, ha comentado con tristeza. “No creo que haya oportunidad de despedirme de ella”, acabó por admitir, pese a la relación casi familiar que le unió al hijo de Carmen Sevilla. “Lo quiero mucho, se crió con mi hermana, lo he tratado mucho. No sé sus pensamientos ahora”. Norma Duval cuida actualmente de su madre, que sufre la misma enfermedad que su querida amiga.

La polémica con Lolita

Tras las declaraciones sobre querer ver a Carmen Sevilla, Lolita, amiga de ambas, declaró que podía ir a verla si lo deseaba. Una polémica que Norma Duval ha querido aclarar. “He hablado con Lolita, las cosas se malinterpretan, Lolita y yo nos queremos muchísimo, nos conocemos de hace muchos años”, ha dicho Norma, que a su juicio considera que no hay que darle más importancia a la polémica: “Ella tiene su opinión y yo la mía”.

Norma Duval también tuvo tiempo para las buenas noticias. Su vuelta al teatro es inminente. “Estamos trabajando en ello”, ha comentado la vedette, que volverá a los escenarios con la máxima brevedad posible. Mientras tanto, es embajadora de distintas marcas y empresaria. Además, recibió la gran noticia de ver por primera vez a su sobrina, que vive en Brasil y acaba de ser madre. Lágrimas, pero también sonrisas de Norma Duval.