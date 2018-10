Makoke y Laura Matamoros se verán las caras en Guadalix

Laura Matamoros visitará 'Gran Hermano VIP' coincidiendo con los días en los que Makoke más ha hablado de su padre, Kiko

Laura Matamoros, que ganó ‘Gran Hermano VIP 4’, será la gran estrella del debate de esta noche, al menos en la casa de Guadalix de la Sierra. ¿El motivo? La hija de Kiko Matamoros se verá las caras con Makoke. La modelo ha comenzado en las últimas semanas a soltarse más dentro de las paredes de GH VIP, llegando a analizar con algunos de sus compañeros las infidelidades de su matrimonio con Kiko. Cosa que no ha sentado muy bien a Laura Matamoros, que se ha sorprendido por las declaraciones de la ex de su padre. La relación entre Makoke y Laura ha pasado por muchos altibajos, ver cómo reaccionará la modelo ante la presencia de la hija de su ex en directo será uno de los platos fuertes de la noche.

Darek, reciente expulsado de ‘Gran Hermano VIP’, será el protagonista del plató, donde repasará el polémico concurso que ha realizado el ex de Ana Obregón. ‘Mueble’ es la denominación que el polaco ha recibido en las redes sociales. Su poca implicación en la convivencia ha sido muy criticada y Darek responderá, por fin.

Laura y Diego, guerra entre hermanos

La polémica disputa entre Kiko y Diego Matamoros, que han tenido algunos de los momentos más duros que se recuerdan en los platós, ha acabado por salpicar a Laura. Diego no perdona el posicionamiento de su hermana y recientemente se ha negado a compartir espacio con Laura, llegando a comentar que no quería ni cruzar miradas con ella.

Una situación muy diferente a los momentos de unión de los hijos de Kiko Matamoros y Marian Flores. Hoy, Laura hará frente al otro gran enemigo mediático de su vida: Makoke. ¿Verá Kiko Matamoros el encuentro? Por ahora, el ex representante televisivo no ha querido criticar con vehemencia el concurso de su ex, quien no ha parado de insistir en que no hay posibilidades de reconciliación.