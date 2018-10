Isa Pantoja acudió a 'Sábado Deluxe' para responder a todas las polémicas con su madre, Dulce y su situación sentimental

Como una guerra con dos bandos formados. Así quedó el panorama tras las famosas intervenciones televisivas que Isabel Pantoja y Dulce Delapiedra protagonizaron mientras Isa Pantoja estaba en Guadalix participando en ‘Gran Hermano VIP’. Lo que parecía un secreto a voces ha sido confirmado por la hija de la tonadillera en ‘Sábado Deluxe’. “Me ha dolido por las dos, pero es mi madre”, ha empezado a enarbolar su discurso Isa. “Ahora estoy al lado de mi madre. No puedo apoyar a alguien que le hace daño públicamente”, ha confirmado la joven, pero dejando claro que Dulce no desaparecerá de su vida por su hijo Alberto.

Sin embargo, el buen momento que vive con su madre no maquilla la realidad que vive Isa Pantoja con Cantora y sus integrantes. “Mi madre se merece ser feliz, tiene una carga familiar muy importante”, ha señalado Isa, en clara alusión a los familiares que viven en Cantora junto a Isabel Pantoja. Para su hija, la tonadillera se ha sentido en deuda con su familia tras el apoyo que recibió al fallecer Paquirri: “ella ha llevado a todos, le han hecho sentir como que tiene que hacerlo”. Se puede decir más alto pero no más claro. Eso sí, Isa ha salvado a su abuela, ya que comprende perfectamente la relación y el cuidado que recibe por parte de su Isabel Pantoja. “Culpo, en cierta manera, a mi tío (Agustín) de mi relación con mi madre”, llegó a declarar. Algo que no parece sentarle muy bien a Isabel, que incluso mandó mensajes en la publicidad del programa para que no hablase de temas familiares.

Isa Pantoja no ha eludido ninguno de los temas presentes en su vida. Su nueva etapa con su madre, con la que pasará todas las navidades, surgió tras su salida de Gran Hermano VIP. “Volví pidiendo explicaciones. No hizo falta, ella sola me contó todo y me pidió perdón”, ha aclarado la joven. Tampoco eludió hablar de su infancia y de cómo le afecto la agenda artística de su madre. “He sentido su falta, son carencias que tengo, no porque mi madre quiera”, ha aclarado Isa, emocionada.

“A los 16 veo que mis amigas tienen una vida que yo no tengo”, relató Isa. “Mi madre se convirtió en mi enemiga”. Una adolescencia que marcó la relación entre Isabel Pantoja y su hija durante años. “Ahora por lo menos la informo”, sonríe la joven sobre cómo poco a poco están recuperando la confianza. Sus planes de futuro, eso sí, parecen tambalearse. “Quiero comprar una casa. Me gustaría que mi madre viniese a vivir conmigo. Pero estando mi abuela no se va ir. Mientras mi abuela esté mal no va a pasar”, ha desvelado, sin dudar de los sentimientos de su madre: “estaría encantada, pero se siente con la obligación”.

¿Están Isa y Omar juntos?

“No, no he vuelto con Omar, me gustaría, pero sé que me sería infiel”, ha desvelado Isa, que también ha destapado que su madre no aprueba al joven cantante. “He estado muy bien con él…”. “Donde hubo fuego, cenizas quedan”, dijo Omar Montes en una entrevista grabada. “No sé, ya lo vamos viendo…”, dejó caer el cantante sobre una posible vuelta de su relación. Solo hay que ver la risa de Isa al ver a Omar. Un nuevo capitulo de una novela de la que nos queda mucho por conocer.