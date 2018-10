Rosanna Zanetti responde a la polémica de Elena Tablada con dardo incluido

Rosanna Zanetti no ha evitado las polémicas con Elena Tablada, ex de su esposo David Bisbal, en una entrevista concedida a 'Viva la Vida'

La feliz noticia del embarazo de Rosanna Zanetti, que será el primer hijo del matrimonio entre la modelo venezolana y David Bisbal, parece no haber apaciguado los ánimos de la polémica con Elena Tablada, ex del artista almeriense y padre de su primera hija, Ella. La polémica que causó la famosa fotografía de Ella y Rosanna Zanetti subida en la cuenta personal de la modelo acabó por explotar en unas durísimas declaraciones de Tablada en ‘Viva la Vida’ en la que aseguraba que su relación con Bisbal era “insostenible”. Precisamente en el mismo programa, Rosanna ha atendido en una distendida entrevista a algunas cuestiones que han servido a la modelo para mostrar su posición y también para soltar algún que otro dardo. “Fue una ambiente familiar, no hay nada más allá. Lo hice con cariño, tenía el permiso de su padre. Les molesta, no lo haré. Es injusto leer cosas… “, ha zanjado Rosanna sobre la famosa foto de la niña. “Ella fue la primera en saberlo, será una excelente hermana mayor”, ha comentado sobre la noticia de su embarazo.

La esposa de David Bisbal ha querido también contestar a muchos de los rumores que afectan a su vida privada. “Es mentira que no se hable con sus padres. Yo me llevo fantástico”, ha respondido Rosanna sobre la supuesta mala relación de Bisbal con sus padres, tras ser señalada como la responsable de dicha situación.

De una manera muy relajada, Rosanna ha contestado a un mini test que ha dejado un dardo muy peculiar… ¿Si tuvieras que elegir entre el nombre de Chenoa o Tablada para tu hijo? La modelo no ha dudado: Chenoa. Saquen sus propias conclusiones. La realidad es que a los 3 meses de embarazo, en los que por suerte no ha tenido “ni vómitos, ni mareos”, todavía hay varias cosas pendientes. “Va a estar difícil lo del nombre”, sonrió Rosanna.