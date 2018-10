Dulce rompe su silencio tras la reconciliación de Isa e Isabel Pantoja

Dulce Delapiedra ha roto su silencio poco antes de que Isa Pantoja, reconciliada con su madre, se siente en 'Sábado Deluxe'

Había un tiempo, no tan lejano, en el que Dulce e Isa Pantoja eran inseparables. ‘Su otra madre’ cuidaba del pequeño Alberto Isla Pantoja mientras, en Cantora, Isabel Pantoja no tenía prácticamente contacto con su hija. Sin embargo, tras la famosa llamada de la tonadillera a ‘Salvame’, todo ha cambiado. Lo que parecía el momento más complicado entre madre e hija ha acabado por ser su punto de conexión. Isabel e Isa se muestran más unidas que nunca. Pero, ¿dónde está Dulce? La niñera más famosa de España parece haber desaparecido del mapa. Cumpliendo así su promesa de que si para que la relación entre madre e hija mejorara ella tenía que apartarse, lo haría. “Me quise mantener al margen, desconectar un tiempo” ha dicho la catalana en el programa ‘Socialité’. “¿Por qué no voy a tener yo relación con mi niña?”, llega a preguntar Dulce sobre los rumores del escaso vínculo entre ambas.

Para Dulce, la desconexión entre ella e Isa tiene unos motivos lógicos: “ella está toda la semana en Madrid”. Pese a todo, son numerosas las imágenes de Isa Pantoja pasando tiempo con su madre y no en la capital precisamente. Una relación que Dulce aprueba: “tiene que haberla desde siempre”. Lo único que tiene clarísimo la niñera es que Omar Montes no es bueno para su ‘niña’. “Ni lo conozco, ni quiero conocerlo. Es súper vergonzoso todo”, ha comentado Dulce, con dureza, en el programa.

Isa Pantoja, a responder todas sus polémicas

Isa Pantoja parece haber renacido tras su paso por Gran Hermano VIP. Más familiar que nunca, la hija de la tonadillera se sentará en ‘Sábado Deluxe’ para responder a todas las polémicas que tiene en su vida. Omar Montes y su supuesta nueva relación sentimental, el enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Dulce, la traición de Techi, el amor ‘platónico’ con Asraf... Beban agua, porque vienen curvas.